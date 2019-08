Los Muppets estrenarÃ¡n una serie que serÃ¡ parte del catÃ¡logo de Disney+

MÉXICO (SinEmbargo)._ Durante la D23 Expo, Disney sorprendió con el anuncio de varios estrenos que se transmitirán en su plataforma de streaming, uno de ellos fue el nuevo proyecto: Muppets Now, que llegará como una serie aún sin guión.

Muppets Now debutará en 2020 y contará con la mayoría de los títeres que se hicieron famosos en los 70, y tendrá como invitados a distintas celebridades.

El anuncio de este nuevo programa lo hizo la rana Kermit a través de su cuenta de Twitter, aunque no reveló muchos detalles sobre la nueva serie de Disney, se espera que en lo que resta del año se vayan dando a conocer.

Coming exclusively to #DisneyPlus in 2020, @TheMuppets proudly present MUPPETS NOW, a new short-form unscripted series! I’d love to tell you more, but Joe The Legal Weasel is right behind me. Gulp! pic.twitter.com/UCXdaopQJR