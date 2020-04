Los negocios con una vida menor de 5 aÃ±os son los que peligran de no abrir de nuevo: Canaco

Los negocios con una vida menor de 5 años son los que peligran de no abrir de nuevo: Canaco

Diego Castro Blanco mencionó que estos establecimientos son los que tienen menos liquidez para poder enfrentar esta crisis que se está viviendo a causa del Covid-19. Además explicó que necesitan apoyos del Gobierno del Estado que van por el orden de los 250 millones de pesos

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Todos los negocios que tienen una vida menor a cinco años, y cuentan con plantillas de trabajo de no más de 10 empleados, son los que corren más peligro de no abrir sus puertas de nuevo a causa del Covid-19, señaló Diego Castro Blanco.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo detalló que en el Estado los negocios que más riesgo tienen de no abrir de nuevo sus puertas son los que acaban de nacer, dado que no tienen liquidez para hacerle frente a esta crisis, ya que son nuevos y no están generando ganancias, ya que la mayoría de las empresas fueron llamadas a cerrar a causa del Covid-19.

"Sobre la marcha vamos a ir viendo, pero las empresas de menos de cinco años son las que más pueden traer mortandad, puesto que son negocios de menos de 10 trabajadores, son las que más riesgo corren para no abrir de nuevo...muchos negocios que no tienen liquidez ni solvencia se van a ver seriamente afectados, y muchos de ellos no vuelven abrir las puertas", mencionó.

Agregó que también corren un grave riesgo aquellas personas que se autoemplean, además de que ya se están viendo despidos masivos a causa del Covid-19.

"Algunas gentes están siendo recortadas de sus trabajos, y la otra es el autoempleo que también va a salir afectado, de que se va a venir un esquema de crisis complicada después de estos meses de pandemia pues si está el enfoque en ese sentido", señaló.

El empresario explicó que el Gobierno Federal ya anunció una serie de apoyos para las pequeñas empresas, pero el Estado se está quedando corto al respecto. Sostuvo que es importante se difieran algunas contribuciones fiscales que atañe a la administración de Quirino Ordaz Coppel.

"Queremos que se nos resuelva el diferimiento de los pagos fiscales, tanto del IMSS como del Infonavit, y los impuestos regulares de nóminas, tenencias, placas y calcomanías y los federales que son el impuesto de la renta, IVA y el apoyo de financiamiento con intereses blandos, tanto por red FOSIN o fondeados por una sola financiera y operados por los bancos", detalló.

"El Gobierno del Estado habla de una bolsa de 10 millones, es insuficiente, es muy poco, nosotros estamos pidiendo 250 millones de una bolsa extraordinaria para fondear solo del Estado", añadió.