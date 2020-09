Los Nuggets de Denver derrotan al Jazz de Utah para meterse a la siguiente ronda

LAKE BUENA VISTA, Florida._ Nikola Jokic rompió el empate con una canasta a 27 segundos del final y los Nuggets de Denver avanzaron a la segunda ronda de la postemporada con el menor de los márgenes, tras derrotar el martes 80-78 al Jazz de Utah en el séptimo partido.

La victoria de los Nuggets fue posible también gracias a que a un intento de triple de Mike Conley no entró en el aro al sonar la finalización del encuentro.

The THRILLING FINISH to Game 7!@nuggets win the series 4-3 and advance to play the Clippers in the West semis! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/6AkuYn9EaV