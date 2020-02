Los objetivos siguen intactos: David PatiÃ±o

Los objetivos siguen intactos: David Patiño

El timonel del equipo de Sinaloa confesó no estar satisfecho con el resultado y aclaró que la serie ante Bravos de Juárez sigue viva

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tras el empate sin anotaciones entre Dorados de Sinaloa y Bravos de Juárez el pasado miércoles en la Copa MX, se desarrolló la tradicional conferencia de prensa entre los directores técnicos de ambas escuadras.

Del lado sinaloense, David Patiño se manifestó muy entusiasta con la notoria mejoría que proyecta su equipo y analizó minuciosamente algunos factores que ocurrieron en el terreno de juego.

David Patiño, comandante en jefe de los Dorados, se mostró agradecido con el esfuerzo impreso por parte de sus jugadores y aseguró que todas las metas de la institución siguen alcanzables hasta este momento, por lo que habrá que redoblar esfuerzos para seguir escalando puestos.

“El equipo hizo un buen partido, se esforzó, se planteó el partido para ganarse y dominamos el partido, me parece. Hay que seguirle, todos los objetivos están intactos y vigentes, así es que a trabajar y meterle desde todos los puntos de vista. Estamos en cuartos de final en la Copa, la serie está abierta, tenemos la posibilidad de pasar y la liga sigue, hay que ganar puntos, pero un partido a la vez, estoy optimista que las cosas van a salir bien”, añadió el líder del cuadro áureo.

Sobre el tema de rotaciones de jugadores en Copa MX y Ascenso MX, Patiño afirmó que existe la profundidad de plantel para distribuir muy bien los esfuerzos y enfatizó que la recuperación médica de algunos elementos fortalecerá la competencia interna e incrementará las posibilidades del Gran Pez de seguir vivo en las competencias.

“Tenemos que rotar al equipo definitivamente, un factor importante en el juego contra Atlante que perdimos fue el hecho que jugamos cuatro partidos en diez días con los mismos jugadores, la carga se siente, buscaremos rotar porque tenemos un buen plantel. Afortunadamente estamos empezando a recuperar jugadores lesionados lo cual enriquece las posibilidades de que el equipo pueda rotarse para las dos competencias”.

Para David Patiño, el marcador en el cotejo de ida de cuartos de final ante Juárez no corresponde al trámite de partido que se desarrolló en La Pecera y además insistió en que tanto él como su cuerpo técnico, se encuentran muy felices por la disposición que tienen sus dirigidos por alcanzar la mejor versión de este Dorados.

“El resultado no nos satisface definitivamente porque creo que merecíamos más. Juárez es un equipo de primera división, un equipo fuerte, pero ya en el análisis si bien no estamos satisfechos, pero sí muy contentos con la entrega y el compromiso que se generó de todo el plantel para sacar el partido adelante, no me gusta empatar ni perder, prefiero ganar mil veces”, finalizó el estratega capitalino.

Será esta tarde cuando el Gran Pez regrese a los entrenamientos vespertinos en la cancha del Estadio Dorados para continuar su preparación previa al compromiso del sábado 15 de febrero frente al enrachado Cimarrones de Sonora.