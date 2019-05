¿Los padres de Rey podrían aparecer en Star Wars: The Rise of Skywalker?

El Episodio VIII aseguró que los padres de Rey eran unos chatarreros que vendieron a su hija a cambio de un poco de dinero para bebida, pero hay quien nunca se ha creído esta versión

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Muchos son los significados que se atribuyen al título oficial del Episodio IX de Star Wars. Y no son pocos los que aseguran que The Rise of Skywalker hace referencia a Rey, ya que sus orígenes, que según afirmó Los últimos jedi, son humildes y nada tienen que ver con la Fuerza... están en realidad ligados al linaje de Anakin, Luke, Leia y compañía.

El Episodio VIII aseguró que los padres del personaje encarnado por Daisy Ridley eran unos chatarreros que vendieron a su hija a cambio de un poco de dinero para bebida, pero hay quien nunca se ha creído esta versión “oficial” ofrecida por Rian Johnson en Los últimos jedi y ahora se agarran a un plano mostrado por el primer tráiler del nuevo filme de J.J. Abrams para insistir en que hay mucho más qué decir sobre los padres de Rey.

El fotograma en cuestión tiene lugar justo después de la secuencia principal de arranque, cuando una nave espacial no identificada desciende en lo que parece ser una zona montañosa con una ciudad construida sobre ella. ¿Podría la nave en cuestión pertenecer a los padres de Rey?

La nave de los padres de Rey es famosa al aparecer en la también ya célebre escena del Forceback (o flashback de la Fuerza) que Abrams mostró en El despertar de la Fuerza y, según apuntan no pocos fans, esa nave misteriosa en el tráiler de The Rise of Skywalker es casi idéntica. Es, por tanto, completamente posible que sea el mismo modelo que el de sus padres... por lo que no es descabellado pensar que Abrams reescribirá lo que Rian Johnson hizo con los padres de Rey en Los últimos Jedi. De hecho, cuando Johnson fue interrogado sobre si le importaría o no si Abrams rehiciera esta parte de la trama, Johnson dijo que no tenía ningún problema con que Abrams hiciera lo que fuera necesario.

En este punto, es necesario recordar que durante la promoción del Episodio VIII, Rian Johnson admitió haber cambiado algunas de las ideas de J.J. Abrams y su equipo tenían para los padres de Rey. Para él Rey no es nadie y esa precisamente es la clave de su enfoque a Star Wars, que cualquiera, venga de donde venga, puede convertirse en alguien poderoso.

Esto supuso un gran giro en la idiosincracia de la saga, que no fue aceptado de muy buen grado por muchos fans que no vieron con buenos ojos esta “democratización de la Fuerza”. Y es que cuando Rey se presentó por primera vez en El despertar de la Fuerza, todos asumieron que ella era una Skywalker, o una Solo... o que incluso guardaba algún tipo de parentesco con Obi-Wan Kenobi.

Pero tres películas después la gran pregunta sigue siendo la misma en el universo Star Wars: ¿Quiénes son los padres de Rey?