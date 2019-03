Los pepenadores ganan mucho dinero: Alcalde de CuliacÃ¡n

Los pepenadores ganan mucho dinero: Alcalde de Culiacán

Estrada Ferreiro señaló que hay varios proyectos que se plantean realizar en el basurón de Culiacán, sostuvo que no se detendrán esos planes aún que dejen sin trabajo a quienes se dedican a separar la basura

Antonio Olazábal

Los pepenadores del basurón de Culiacán ganan mucho dinero, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán sostuvo que se está valorando varias opciones para modernizar el basurón de Culiacán, ubicado en la zona norte de la ciudad, entre las alternativas está la de instalar una planta de biodiesel en el lugar.

Ante ello, pepenadores que viven de la recolección de la basura, se manifestaron en el Ayuntamiento para exigir no se privatice este lugar. El Alcalde compartió que conversó con ellos, y ahí le dijeron que ellos ganaban muy bien, y que querían mantener ese sustento, por lo que estarían en contra de cualquier construcción en el lugar.

"Estamos estudiando cuál va a ser la solución, ya le dijimos a los pepenadores que los pepenadores no es símbolo o significado de algo como de pobreza, porque ganan muy bien lo que hacen".

--¿Los pepenadores?

"Sí, bastante bien".

--¿Cómo sabe usted eso?

"Hablé con ellos y me lo dijeron".

--¿Cuánto gana un pepenador al mes?

"Mucho dinero...no me dijeron cuánto dinero ganan, no me dijeron cuanto, sólo me dijeron que ganan bien nada más, no tengo cantidades...entonces, si viene una empresa a trabajar para desaparecer un basurón y procesar la basura los van a contratar", manifestó.

Días atrás se entrevistó al líder del Colectivo Pepenadores de la Progreso, ahí, el pepenador comentó que el sueldo al día de ellos era poco más de 100 pesos.

Estrada Ferreiro explicó que ellos no quieren dejar el lugar, y sostuvo que él quiere actuar de buena fe, por lo que si una empresa quiere construir una planta en el lugar, tendría que emplear a pepenadores que ya trabajaban ahí, sin embargo reafirmó que su intención es modernizar el lugar.

"Quieren contaminar un pueblo, en vez de que procesemos basura y busquemos bienestar...la gente esa no trabaja conmigo, ni con el Ayuntamiento, están ahí invadiendo un terreno que es del Ayuntamiento, para empezar deben desalojar lo que no es de ellos, porque si empleamos el relleno sanitario, vamos a ocupar terrenos, y entonces por ser pepenadores y estar invadiendo un terreno que no es de ellos ¿vamos a dejar de recoger basura y procesarla?", cuestionó.

"No estamos obligados, lo estoy haciendo por una obligación moral que tengo, no legal, ellos no son empleados nuestros, por el contrario, nos están invadiendo un terreno, ya les dije que necesitamos que lo desocupen, si no lo desocupan no va a haber más basura ahí ", detalló.