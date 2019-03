Los periodistas no deben autocensurarse: Blanca Nieves Palacios

La periodista culiacanense presenta su libro Aunque te maten... escribe, donde aborda los riesgos del ejercicio periodístico

Fernando Espinoza

El nombre del libro es un reto para quienes ejercen el periodismo profesionalmente: “Aunque te maten... escribe”, de la periodista culiacanense Blanca Nieves Palacios Barreda, en el que hace una reflexión del porqué es necesario que los periodistas sigan escribiendo, a pesar de las adversidades a las que se enfrentan.

Sin embargo, aclara que con esto no quiere decir que se expongan a peligros innecesarios, pues su invitación es a no autocensurarse.

“Yo empecé a escribirlo hace aproximadamente dos años (el libro), pero yo me iba muy lento con él, y con esta muerte de Javier, que nos impactó muchísimo, me decidí a sacarlo, a darlo a conocer, para decirle a mis compañeros que no se amedrenten, no nos debemos atemorizar, no debemos autocensurarnos”, dijo la escritora.

Agregó que la intención de este libro es establecer lazos de unión entre periodistas, “para que no nos sintamos solos, para que no nos atemoricemos, porque el problema mayor que ha habido en México es ese, el temor”, agregó.

Palacios Barrenda reconoce que fue a raíz del fallecimiento de Javier Valdez, que fue un gran amigo suyo, que se apuró a terminarlo, porque ella sentía mucha inquietud por el hecho de que a muchos compañeros y colegas periodistas los estaban asesinando por hacer su trabajo.

Respecto al caso de Omar Iván Camacho, periodista deportivo asesinado el domingo en Guamúchil, Sinaloa, agregó que le parece lamentable cómo algunos medios de comunicación pongan en duda la reputación de la víctima, sin hacer una investigación, y basarse sólo en suposiciones o hacer expresiones denigrantes.

“Cuando matan a un compañero nuestro, ha sido tanta la manipulación de tantos años, que los que se dicen ser periodistas, pero que han estado siempre al servicio de las autoridades, en lugar de ser realmente críticos, objetivos, veraces, lo que empiezan a hacer es crear dudas entre los lectores y la ciudadanía de “¿En qué pasos andaría?”, “¿Por qué lo mataron, pues que andaría haciando?”, Y es muy lamentable normalizar o cuestionar, o acostumbrar a este tipo de sucesos”, dijo.

Tras su jubilación de la UAS en 2001, donde cumplió varias funciones, primero como locutora y periodista de Radio Universidad, conduciendo durante 16 años el programa Diálogos y Comentarios, después como trabajadora social del jardín de niños de la universidad, también fue coordinadora de un centro de investigación y apoyo psicopedagógico de la misma casa de estudios, en Culiacán.

Ahí empezó a escribir artículos para dos diarios digitales, Latin Press y Movimiento de Transformación Social, en los que hace un análisis de los casos de periodistas asesinados, casos de amenazas, y censura periodística, mismos que recopila en su libro Aunque te maten... escribe, que presentó la tarde este miércoles a algunos miembros de la Asociación de Jubilados de la UAS.

Además de Aunque te maten... escribe, Palacios Barreda tiene o otros libros como “Cuando el poder te mata”, “Decisión, sistema de muerte”, y “México, país de méndigos y mendigos”.