Los personajes del mundo del espectÃ¡culo y del deporte a los que despedimos este 2019

Los personajes del mundo del espectáculo y del deporte a los que despedimos este 2019

Termina 2019, un año que deja grandes momentos y anécdotas en el mundo del entretenimiento, pero que también significó el adiós de importantes personajes de la música, el cine, la televisión, el deporte y el espectáculo

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- En 2019, grandes ídolos de la música como “el príncipe de la canción” José José, “el rebelde del acordeón” Celso Piña y Camilo Sesto dejaron este mundo, sin embargo, sus canciones se quedan para que ésta y las siguientes generaciones sigan disfrutándolas.

El mundo del espectáculo también sufrió dolorosas pérdidas entre las que destacan los fallecimientos de las actrices Edith González y Christian Bach.

En el ámbito deportivo, personajes como “El Perro Aguayo”, el empresario Jorge Vergara y la leyenda del boxeo “Mantequilla” Nápoles partieron pero dejaron huella en la historia del deporte mexicano.

A continuación una lista de los personajes de la farándula mexicana que dijeron adiós en este año:

JOSÉ JOSÉ

Sin duda, una de las muertes que más impactó en este fue 2019 fue la de José José. El cantante mexicano falleció el 28 de septiembre a los 71 años.

El “Príncipe de la Canción” falleció en Miami (EU), adonde se había trasladado para ser tratado de un cáncer de páncreas.

Considerado una leyenda de la música mexicana con millones de seguidores, José José comenzó su carrera tocando la guitarra y más adelante se unió a un trío de jazz y bossanova, aunque fue su interpretación de “El Triste”, en el II Festival de la OTI en 1970, lo que propulsó su carrera hasta convertirse en uno de los mayores referentes de la canción romántica latinoamericana.

A lo largo de su trayectoria, José José logró vender más de 120 millones de discos por lo que fue reconocido como uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia.

Algunos de éxitos como “Almohada”, “La nave del olvido”, “Gavilán o paloma”, “El amar y el querer”, “Desesperado” y “El amor acaba” quedarán enmarcados con letras doradas en la historia de la música romántica.

JORGE VERGARA

Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador de Grupo Omnilife Chivas, murió a los 64 años de edad el pasado 15 de noviembre a causa de un paro cardiorespiratorio en Nueva York, Estados Unidos.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, Amaury Vergara, hijo de Jorge, dio a conocer la noticia.

En junio de este año, Jorge Vergara se hizo a un lado de Chivas. El siempre polémico dueño del Rebaño Sagrado dejó la presidencia del Club Deportivo Guadalajara por problemas de salud y dejó la presidencia en poder de su hijo, Amaury.

El empresario se dedicó a diferentes vocaciones a lo largo de su vida; fue mecánico, traductor de textos, vendedor de carnitas y dueño de un restaurante de comida española, antes de convertirse en dueño del club deportivo más grande de México y presidente de la empresa trasnacional Omnilife.

WALTER MERCADO

El astrólogo Walter Mercado falleció el 3 de noviembre a los 87 años de edad, en San Juan, Puerto Rico.

Omar Matos, portavoz de la familia del puertorriqueño, indicó que Mercado murió en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan debido a un “aparente fallo renal”. En tanto, su colaborador y amigo Willie Acosta también confirmó la noticia.

Mercado trabajó como actor y bailarín, además fundó la escuela de artes dramáticas Walter Actors Studio 64.

Cambió su orientación profesional para convertirse en astrólogo al iniciar la presentación del horóscopo en la cadena Telemundo.

El astrólogo recibió numerosas distinciones, como una condecoración otorgada por el Gobierno de la República Dominicana y un premio obtenido Venezuela por su actuación en la telenovela “La intrusa”.

CELSO PIÑA

Otro de los grandes de la música que dejó este mundo en 2019 fue el cantante mexicano Celso Piña.

El cantante, uno de los pioneros en mezclar los sonidos de la cumbia con otros géneros, falleció el 21 de agosto a los 66 años de edad luego de haber sufrido un infarto.

En redes sociales circuló el rumor de su fallecimiento. Minutos más tarde, la noticia fue confirmada. El cantante falleció en el hospital San Vicente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Celso Piña nació el 6 de abril de 1953 en Monterrey. Sus versiones, siempre fieles a los sonidos originales, lograron extenderse a otras vertientes en las que inyectó a su trabajo elementos del rock y con música norteña.

Esas fusiones lo acercaron al público joven que comenzó a escuchar la cumbia y dejar de lado los mitos y estereotipos que se tenían de este género.

A pesar de nunca haber tomado clases profesionales de música y de no ser colombiano, el artista regio consiguió hacer suyo el acordeón con base en trabajo y dedicación que le ha puesto a este instrumento que comenzó a tocar cuando aún era joven y que perfeccionó gracias al ímpetu que siempre lo caracterizó.

CAMILO SESTO

El artista español murió el 8 de septiembre a los 72 años por complicaciones renales.

Cantante y compositor e ícono de la canción melódica, Sesto fue un ídolo con una larga y exitosa carrera en la que vendió millones de discos, registró más de 340 obras y publicó 40 álbumes con los que consiguió 50 ‘números 1’ en distintos países a ambos lados del Atlántico, donde tenía millones de fans.

“Superestrella” desde el inicio de los años 70, pocos artistas han logrado firmar rotundos éxitos en cinco décadas.

Camilo Blanes Cortés (Camilo Sesto) es uno de los cantantes de habla hispana más importantes. Consolidó su carrera musical en las décadas de 1970 y 1980. Gracias al éxito alcanzado, en 2011 fue reconocido con la medalla al Máximo Orgullo hispano en la ciudad de Las Vegas.

EDITH GONZÁLEZ

La mañana del 13 de julio se dio a conocer el fallecimiento de Edith González, actriz mexicana de 54 años de edad. Su hermano, Víctor Manuel González, informó que fue diagnosticada con muerte cerebral y que sería desconectada, tal y como lo había pedido la artista.

González, víctima de un cáncer de ovario, fue hospitalizada debido a complicaciones de la enfermedad.

A mediados del 2016 luego de haber sentido un fuerte dolor en la espalda, Edith fue diagnosticada con cáncer de ovario. Ese mismo año decidió retirarse de los escenarios por un tiempo para dedicarle tiempo al tratamiento.

En octubre de 2017, cuando parecía que había derrotado al cáncer sufrió una recaída por lo que tuvo que dejar de trabajar nuevamente.

Edith González nació en 1964, en el norteño estado de Nuevo León. Inició su carrera como actriz infantil en la década de los 70 en películas con papeles secundarios.

Más tarde se convirtió en un referente de las telenovelas mexicanas gracias a su participación en tramas como Los ricos también lloran (1979), Rosa Salvaje (1987), Monte Calvario (1986) y Corazón Salvaje (1993).

Fue la primera “Aventurera” de la producción que encabezó Carmen Salinas durante 1998, colocándose como una de más consentidas e icónicas de la exitosa obra de teatro.

El último proyecto televisivo en el que participó la actriz mexicana fue Este es mi Estilo, programa de TV Azteca conducido por Vanessa Claudio.

CHRISTIAN BACH

El pasado 1 de marzo, la familia Zurita Bach dio a conocer el fallecimiento de la actriz Christian Bach a los 59 años de edad. Por medio de un comunicado, detalló que el deceso ocurrió el pasado 26 de febrero a causa de un paro respiratorio.

La noticia se dio a conocer varios días después, debido a que fue voluntad de la actriz “guardar los asuntos personales y familiares en la intimidad absoluta”, no obstante, fue en atención a su público que la familia quiso emitir un comunicado.

“Christian fue una gran actriz y una mujer ejemplar; una gran madre y una esposa que llenó la vida de su familia de amor, valentía, coraje y grandes deseos de vivir plenamente”, dice el documento.

La actriz de origen argentino nació en la ciudad de Buenos Aires el 9 de mayo de 1959. Estuvo casada con el actor Humberto Zurita con quien procreó dos hijos, Sebastián y Emiliano.

La última participación de Christian Bach en televisión fue a través del melodrama La impostora en 2014.

GUALBERTO CASTRO

El cantante Gualberto Castro falleció el 27 de junio a los 84 años de edad luego de librar una dura batalla contra el cáncer.

El cantante llevaba varios días internado en un hospital y su estado de salud se reportaba como delicado. Los doctores habían señalado que el artista ya no era apto para seguir recibiendo quimioterapias debido a su estado de salud.

Gualberto Antonio Castro Levario nació en la Ciudad de México el 12 de julio de 1934. Tenía ascendencia libanesa y francesa.

El interprete alcanzó la fama en la décadas de los sesenta por ser uno de los integrantes de “Los Hermanos Castro” y en los ochenta por ser el anfitrión del programa de televisión La Carabina de Ambrosio, luego de que César Costa dejara el show.

El cantante fue ganador del Festival OTI de la Canción en 1975. Era famoso por temas como “La felicidad” o “Hasta que vuelvas”.

La Asociación Nacional de Actores le otorgó el Premio de por vida por el canto y entretenimiento.

EL PERRO AGUAYO

Pedro Aguayo Damián, mejor conocido como “El Perro Aguayo”, murió a la edad de 73 años el pasado 3 de julio.

Aguayo, oriundo del estado de Zacatecas (1946), fue uno los luchadores más taquilleros de la lucha libre mexicana. Fue el primer luchador en coronarse con el Campeonato Mundial de Peso Ligero de la WWF.

“El Perro Aguayo” debutó en 1968 y se convirtió en un ídolo de la Lucha Libre Mexicana. En 2001, luego de 33 años en los cuadriláteros dejó el profesionalismo con su última lucha, donde perdió la cabellera frente a “Universo 2000”.

Como todos los luchadores, “el Perro Aguayo” participó en un par de películas como los Justicieros y el Ángel del Silencio que se realizó con el primer actor Rogelio Guerra, en esta cinta “El Perro” era quien mataba al personaje principal.

MANTEQUILLA NÁPOLES

La leyenda del boxeo latinoamericano, José Ángel “Mantequilla” Nápoles, falleció a los 79 años de edad el 16 de agosto luego de una dura batalla contra la diabetes y principios de Alzheimer.

“Mantequilla” nació el 13 de abril de 1940 en Santiago de Cuba, pero muy joven viajo a México convirtiéndose en poco tiempo en un ídolo de la afición local.

El entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, le otorgó la nacionalidad mexicana, exactamente un día después de que se coronará campeón mundial welter, al derrotar por puntos al texano Curtis Cokes, el 18 de abril de 1969, en el Forum de Inglewood, bajo una promoción de George Parnassus.

Durante su carrera, “Mantequilla” derrotó a los mejores peleadores de su época como el ya mencionado Curtis Cokes, Emile Griffith, Ernie Lopez, Alfredo Urbina, entre otros.

ARMANDO VEGA GIL

Uno de los casos que más generó polémica fue la muerte de Armando Vega Gil, integrante y bajista de la agrupación Botellita de Jeréz formada en los años 80.

El músico se quitó la vida después de que una joven, a través de la cuenta de #MeTooMusicosMexicanos, lo señalara de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 13 años de edad.

Fueron los vecinos del músico quienes alertaron a la policía sobre el hallazgo del cuerpo colgado de un árbol dentro de su domicilio en la colonia Narvarte, en la alcaldía de Benito Juárez, el pasado 1 de abril.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) abrió una carpeta por el delito de homicidio culposo por otras causas.

Unas horas antes –cerca de las 4:00 horas– Armando Vega Gil había escrito una carta donde pidió que no se culpara a nadie de su muerte; su decisión era “voluntaria, consciente, libre y personal”.

En la carta calificó de “falsa” la acusación de la chica que hizo en la cuenta de #MeTooMusicosMexicanos.

“Aunque se supiera la verdad, aunque se aclarara incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico, como fotógrafo y como escritor porque a parte las cosas que hago son para niños y adolescentes, entonces me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar un libro mío no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene a alguien que esté en entredicho”, fueron las últimas palabras de Vega Gil antes de quitarse la vida.

ENRIQUE MÚÑOZ

Enrique Muñoz, colaborador de Foro TV en el programa Expreso de la Mañana, falleció el 27 de junio a los 56 años de edad. Así lo dio a conocer el conductor Esteban Arce, titular del programa.

El “Reporteronte”, como era llamado, inició su carrera en WFM donde trabajó por más de 25 años junto a Esteban Arce.

El productor Guillermo del Bosque fue quien lo invitó a ser parte del programa El Calabozo, junto a Arce y Jorge “El burro” Van Rankin, para Telehit.

La relación laboral con Arce lo llevó a ser parte de Matutino Express en 2007, y posteriormente Expreso de la Mañana, programa donde se desempeñó hasta el final.