Los personajes que en 2019 se robaron el corazÃ³n del pÃºblico en series de Netflix, HBO y Amazon

Los personajes que en 2019 se robaron el corazón del público en series de Netflix, HBO y Amazon

Durante el verano se presentaron producciones fuertes como Game of Thrones, Chernobyl, Orange is the new black, Stranger Things o La casa de papel

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Cientos de series llegaron durante el 2019, algunas debutaron, otras tantas presentaron segundas y terceras temporadas, y varios de los títulos más populares aterrizaron con un nostálgico final.

A diferencia de otros años, a principios de 2019 y, sobre todo, durante el verano se presentaron producciones fuertes como Game of Thrones, Chernobyl, Orange is the new black, Stranger Things o La casa de papel, que no sólo pusieron a maratonear a la audiencia sino que también les robaron el corazón con personajes que, sin ser protagonistas, se llevaron gran parte de la trama.

A continuación compartimos algunos de los papeles que se robaron las miradas del fandom y de uno que otro curioso que sin ver las producciones se interesaban por las noticias y spoilers que invadían las redes sociales.

ARYA (GAME OF THRONES)

Luego de vivir varias situaciones difíciles en su vida como presenciar la muerte de su padre, el personaje de Maisie Williams tuvo las agallas para buscar su independencia y luchar contra otros. Durante las últimas temporadas de Game of Thrones, Arya se convirtió en una de las favoritas para quedarse con el Trono por su constancia.

Además, la mujer más pequeña de los Stark acabó con la vida del Rey de la Noche, quien buscaba terminar con el mundo de los vivos. Así que, a pesar de la popularidad de Daenerys y Jon Snow, Arya logró robarse las cámaras y sorprender con su valentía a más de uno.

PHOEBE WALLER (FLEABAG)

Una de las producciones que sorprendió este 2019 fue Fleabag, tanto que en la última ceremonia de los Emmy derrotó a Veep, la favorita de la categoría a mejor serie de comedia, además también se llevó los premios a mejor actriz, mejor guión de comedia y mejor dirección.

¿Por qué reconocer a Phoebe Waller? Fácil, Phoebe Waller-Bridge además de ser la protagonista, es la creadora y guionista de Fleabag, la sitcom británica que ahonda una de las peores crisis existenciales que vive una joven de 30 años luego de perder a su mejor amiga.

SHELDON (THE BIG BANG THEORY)

Luego de 12 temporadas, la comedia “ñoña” estadounidense The Big Bang Theory llegó a su fin y con ella, la despedida de Sheldon Cooper, uno de los personajes más inteligentes de la televisión ya que posee un IQ 187.

Durante doce largos años, Cooper marcó momentos memorables en la ficción de Warner, pero sin lugar a dudas el más significativo de ellos fue en el último episodio, en el que recibe una llamada que le notifica que es el ganador del Premio Nobel y, durante la ceremonia, decide olvidar su discurso de noventa minutos para sincerarse y, agradecer a su familia y a cada uno de sus amigos.

JIM HOPPER (STRANGER THINGS)

Sí, los niños protagonistas de Stranger Things le han robado el corazón a más de un espectador sin embargo, durante la tercera temporada que se estrenó este año, Jim Hopper hizo llorar a gran parte del fandom de la ficción.

A pesar de aparentar ser el oficial “rudo y gruñón” de Stranger Things, en la tercera entrega termina demostrando sus dos mayores debilidades: su interés hacia Joyce Byers, la mamá de Will, y las preocupaciones de un papá celoso y sobreprotector con Eleven.

NAIROBI (LA CASA DE PAPEL)

Sin ser la protagonista, Nairobi ha sabido ganarse al público de La Casa de Papel demostrando que es la “puta ama” y que es de las pocas de la banda capaces de pensar con la cabeza fría a pesar de los obstáculos que se puedan llegar a presentar durante los atracos.

El personaje de Alba Flores le ha salvado el pellejo a la mayoría de sus compañeros, es súper aplicada en su trabajo y a pesar de ser una de las delincuentes más buscadas, nunca pierde su lado humano. Durante la tercera temporada, regaló uno de los momentos más tristes luego de recibir un disparo de un francotirador.

SUZANNE WARREN (ORANGE IS THE NEW BLACK)

Cuando Orange is the new black comenzó, Suzanne era uno de los personajes invitados con muy pocas apariciones dentro de la producción creada por Jenji Kohan. Conforme fue avanzando la trama, su papel tomó fuerza y contaba con una estremecedora historia, dejó de ser la “loquita” que estaba tras los huesos de Piper Chapman.

La actuación de Uzo Aduba fue reconocida con dos premios Emmy, dos premios Screen Actors Guild y un Golden Globe. En la temporada final, estremeció corazones luego de la pérdida de su última amistad en máxima seguridad: Doggett.

BOJACK (BOJACK HORSEMAN)

¿Cómo transcurre la vida después de tantos años de gloria? La serie animada de Netflix gira alrededor de esta premisa en el personaje de BoJack, un caballo cascarrabias y narcisista que se ha ganado el cariño del público.

Este año se estrenó la primera parte de la última temporada BoJack Horseman, es por eso que este caballo se encuentra dentro de la lista de personajes que robaron miradas durante el año pues a pesar de su cinismo y mal humor, él se termina preocupando siempre por quienes le importan.

ANGELA ABAR (WATCHMEN)

Sin lugar a dudas, Angela Abar se robó miradas en Watchmen, una de las últimas producciones fuertes del 2019 que llegaron a HBO, ya que es muy hábil para cazar miembros de la Séptima Caballería, una organización supremacista blanca.

A pesar de las situaciones difíciles que ha tenido que vivir, Abar no dejó de ser una madre afectiva con sus hijos adoptivos.

BABY YODA (THE MANDALORIAN)

A principios de noviembre llegó a la plataforma de Disney+ The Mandalorian, la serie que se sitúa 30 años después de El retorno del Jedi y se centra en un cazarrecompensas y sus aventuras en los confines de la Nueva República.

A pesar del revuelo que causó la llegada The Mandalorian, quien se llevó el verdadero protagonismo en la serie fue “The Child”, mejor conocido como Baby Yoda, quien ha sido hasta comparado con el adorable Gizmo.

Baby Yoda se convirtió en el meme más popular de la temporada, el cual hace alusión a situaciones que uno llega a vivir de pequeño.

TYRION LANNISTER (GOT)

El menor de los hermanos Lannister es inteligente, sarcástico y persuasivo, cualidades que le han servido para ayudar a aquellos que tienen alguna condición que se asemeje a la suya: el enanismo.

El rechazo de su padre nunca fue impedimento para que Tyrion saliera adelante, incluso fue lo que le dio más fuerza y llegar hasta la batalla final de Game of Thrones.