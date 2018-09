Los Pichy Boys parodian a Thalía con su tema No me acuerdo

Los famosos e irreverentes intérpretes hacen de las suyas en el tema de la cantante

Noroeste / Redacción

22/09/2018 | 12:08 AM

Thalía es parodiada de nuevo, ahora con su tema No me acuerdo.

Si creías que en la historia musical de Thalía no podía existir algo que superara al #ThalíaChanllenge o al famoso “¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí?” , esta mañana los famosos Pichy Boys sorprendieron haciendo una divertida parodia del tema No Me Acuerdo.

Maikito y Alex hicieron su propia versión de la sexy canción, para parodiar a Thalía a quien, por cierto, también la puedes ver en el video.

En la historia de esta versión del video Maikito hace de pareja de Thalía, y le reclama que le haya sido infiel... Toda la canción es un divertido reproche, pero lo mejor es el final: ver con quién supuestamente la Thali lo engañó.

Los Pichy por quinto mes consecutivo siguen siendo los primeros en el horario de la mañana de la radio de Miami, con su show La Gozadera de Mix 98.3 FM.