Los Premios Tony de Broadway se entregarán de forma digital

La edición número 74 de los premios ha sido aplazada

Noroeste / Redacción

25/08/2020 | 12:18 AM

Por primera vez en su historia, la entrega de los Premios Tony se realizará de manera virtual, como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

Los Premios Tony, que cada año reconoce a lo mejor de las puestas en escena de Broadway, llega a su edición número 74, y aunque estaba programada para el 7 de junio tuvo que ser aplazada por la pandemia, aún se desconoce la nueva fecha, pero será durante este otoño, así lo anunció la página web de Broadway.

“¡La noche más grande de Broadway está de vuelta! Después de anunciar conjuntamente un aplazamiento de la 74 Entrega Anual de los Premios Tony, originalmente programada para el 7 de junio en el Radio City Music Hall, la Liga de Broadway y el American Theatre Wing han compartido que la ceremonia ahora tendrá lugar digitalmente este otoño. Más adelante se darán a conocer más detalles, una plataforma para la ceremonia de premiación y una fecha exacta”, se lee en la información publicada en Broadway.com.

El comunicado agregó que a pesar de que Broadway cerró hasta el 12 de marzo, se estableció un límite de elegibilidad para el 19 de febrero para los Tonys de 2020, que elimina dos producciones bien recibidas: West Side Story y The Girl from the North Country. Sin West Side Story, presumiblemente se eliminará la categoría Mejor Renacimiento de un Musical.

"Aunque eventos sin precedentes acortaron la temporada de Broadway, fue un año lleno de trabajo extraordinario que merece ser reconocido", dijo Charlotte St. Martin, presidenta de la Liga de Broadway.

El premio Antoinette Perry "Tony", que fue fundado por el American Theatre Wing en 1947, se otorga anualmente a los profesionales del teatro por sus logros distinguidos en Broadway. El Tony es uno de los premios más codiciados de la industria del entretenimiento.