Los Pumas hacen oficial la baja definitiva del guardameta mexicano Alfredo Saldívar

Alfredo Saldívar dedicó en redes sociales un emotivo mensaje al club por la confianza y por permitirle defender sus colores desde sus inicios en fuerzas básicas

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hicieron oficial la salida del portero, Alfredo Saldívar, quien se asegura llegará a los Diablos Rojos del Toluca.

A través de sus redes sociales, el conjunto felino agradeció al guardameta quien estuvo en la institución por 20 años.

¡Han sido más de 20 años con nosotros, Cantera siempre será tu casa, Pollo!#Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/eBQ4sTxgaO — PUMAS (@PumasMX) July 1, 2020

Con la salida de Saldívar aumentan los rumores de la posible llegada del también arquero, Alfredo Talavera.

En tanto, Alfredo Saldívar dedicó en redes sociales un emotivo mensaje al club por la confianza y por permitirle defender sus colores desde sus inicios en fuerzas básicas. Además, el arquero agradeció a los “verdaderos aficionados” por el apoyo.

“Para todos ellos y solo a ellos quiero agradecer de todo corazón y con la mayor sinceridad posible el haber formado parte de 20 años en la institución. Valen la pena el pensar y escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club, que hace que el club funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa como ni con quien, no importa el camino, y no importa el sufrir o el gozar así se vive, así es la vida y así se quiere a un Club”, escribió Saldívar en sus redes sociales.