Los Rams lo vuelven a hacer, le dan una extensión millonaria a Robert Woods

Los Rams y Robert Woods acordaron los términos de una extensión de cuatro años y 65 millones de dólares, informó el 'insider' de NFL Network, Ian Rapoport, según una fuente informada de la situación.

La extensión tiene un valor máximo de 68 millones e incluye 32 millones en dinero garantizado.

Woods recibirá 4.5 millones en dinero nuevo en los dos años existentes de su contrato actual, agregó Rapoport. El primer año de la nueva extensión, 2022, pagará a Woods 13.5 millones, lo que significa que el receptor recibirá 18 millones en dinero nuevo hasta 2022.

Rams, WR Robert Woods agree to four-year extension worth up to $68M. (via @RapSheet) pic.twitter.com/HOk8cLJbNe