Los restos del PRD y organismos ciudadanos buscan crean nuevo partido en MÃ©xico

Los restos del PRD y organismos ciudadanos buscan crean nuevo partido en México

El objetivo es, dice el ex rector de la UAS, Ahudómar Ahumada, conducir al País por el sendero democrático e impedir un retroceso

Belizario Reyes

El Partido de la Revolución Democrática y cuatro agrupaciones buscan crean un nuevo partido político a nivel nacional, que hagan posible conducir al País por el sendero democrático e impedir un retroceso.

En el caso de Sinaloa, el nuevo partido es impulsado por el PRD y la agrupación nacional Vamos Juntos, y cuando se reúnen se hacen llamar Futuro 21, dijeron el presidente del PRD en la entidad, Audomar Ahumada Quintero y el integrante de Vamos Juntos en Sinaloa, Eduardo Esquivel Revilla.

"No se trata sólo de cambiar el nombre", dijo Ahumada Quintero, tras exponer la historia de cómo surgió el actual PRD que tuvo como antecedentes el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista y el Frente Democrático Nacional, entre otros.

"¿En qué estamos ahora?, estamos en una etapa en la que aparentemente la izquierda ganó las elecciones de 2018, pero lo que hemos visto después ha sido una serie de situaciones en que se está poniendo en riesgo la pluralidad y la diversidad, la autonomía de los órganos que nos hemos dado, la lucha que hemos dado en el País para atender diversos asuntos, como los derechos humanos, como los procesos electorales, etcétera, etcétera", añadió Ahumada Quintero.

"Entonces, frente a una situación en la que quedamos sumamente debilitados muchas fuerzas, no sólo el PRI (Partido Revolucionario Institucional) que es el que fue más duramente derrotado, es decir, todos fuimos derrotados, en ese ambiente se impone la necesidad de reconstruir las fuerzas que hagan posible conducir al País por el sendero democrático, que hagan posible impedir un retroceso".

Lo anterior, dijo, porque considera que lo que se está viendo ahora en el país es un retroceso, o cuando menos una situación de suma incertidumbre que pone a México en la posibilidad de que se tengan retrocesos.

"Porque lo que tenemos ahora, lo que vemos ahora es un retroceso, o cuando menos, una situación de suma incertidumbre que nos pone en la posibilidad de que tengamos retrocesos en lo económico, en lo social y en lo político, pero en esencia lo que estamos queriendo construir no es valladar, no es un obstáculo para quienes gobiernan", subrayó.

"En esencia, lo que queremos construir es un muro de contención a las pretensiones autoritarias, antidemocráticas y también queremos hacer propuestas para que el País vaya por el rumbo adecuado, desde nuestro punto de vista, entonces queremos contener no sólo lo incorrecto, sino impulsar aquello que en el País, pensamos, es necesario".

Precisó que en Sinaloa se ha resumido en siete puntos lo que se quiere hacer, y en primer lugar está hacer el trabajo de intercambio, de relación, de trabajo conjunto para propiciar la fusión a nivel nacional y estatal, en el segundo punto se trabajará a favor de los sectores sociales, productivos y empresariales, y el tercer lugar se dice no a la exclusión de las minorías.

En cuarto sitio se trabajará a favor de la defensa de las instituciones nacionales y el estado de derecho, pues no se quiere que en este país se gobierne a impulsos ni que se tomen decisiones en la plaza pública a mano alzada, pues hay un procedimiento establecido en la Constitución para tomar las grandes decisiones en este País.

"Y no que en una ocurrencia, así sean las ocurrencias del Presidente (de la República) se tomen las decisiones a mano alzada en la plaza pública, ¿a qué tantos representan los que se reúnen en la plaza pública como para que tengamos que darle plena vigencia a lo que ahí acuerden?, menos aún, cuando se sabe que los que se juntan en la plaza pública generalmente son grupos de beneficiarios de algunas de las prestaciones que está dando el Gobierno federal", subrayó el dirigente del PRD en la entidad.

Como quinto punto se está en contra de la violencia en sus más distintas formas y facetas, como la que se ejerce contra las mujeres, contra las minorías, entre otras, sino que el Estado haga uso de toda la fuerza legal y estratégica para combatir la violencia y, desde luego, tomando en cuenta a la sociedad.

En el sexto punto, dijo, se está en contra de la concentración de las decisiones en una sola persona, así sea el Presidente de la República, así sea el actual Presidente que tiene una larga trayectoria en el País, pero también puede equivocarse.

"Y séptimo: Estamos a favor del respeto irrestricto de la libertad, entre ellas la libertad de prensa, porque son los medios, no sólo ellos, pero principalmente los medios, los que ayudan a construir la opinión pública y a plantear los temas que la gente común no vemos o no conocemos, y a partir de la difusión de estos asuntos se pueden hacer (tomar) decisiones importantes del Estado, del Gobierno, de los poderes, se moderen o se construyan, de tal manera que sirvan a la sociedad y no sólo a pequeños grupos". expresó.

Eduardo Esquivel Revilla, integrante de la agrupación Vamos Juntos, en la que también están el ex alcalde de El Rosario, Aarón Flores Estrada y Héctor Manuel Guizar Mendía, entre otros, precisó que a nivel nacional el PRD y cuatro agrupaciones están en un proceso de fusión para constituir un nuevo partido político.

"En Sinaloa estamos dos de esas organizaciones, el PRD y Vamos Juntos agrupación nacional, ya constituimos la Comisión Organizadora Futuro 21 en Sinaloa, tres personas del PRD, tres personas de Vamos Juntos", expresó Esquivel Revilla.

Hoy se constituyó la Comisión Organizadora de Futuro 21 en Mazatlán, también se hará lo mismo en El Rosario, posteriormente en Culiacán, Los Mochis, Guasave y Salvador Alvarado.

Se dio a conocer que será en los próximos meses cuando se realice el proceso de constitución del nuevo partido político, lo que podría lograrse en diciembre.

"El 24 de agosto va a haber una reunión nacional de Futuro 21, el 31 de agosto y 1 de septiembre el congreso nacional del PRD, donde los demás estarán invitados y se pretende que en diciembre se constituya el nuevo Partido Político", se añadió en la conferencia de prensa.