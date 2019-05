Los resultados hablan por sí solos: Síndica sobre declaraciones del Alcalde

Sandra Martos Lara desestimó las declaraciones de Jesús Estrada Ferreiro donde afirmó que la Síndica Procuradora no era apta para el puesto que desempeña, y citó los 16 millones de pesos que el municipio ha ahorrado por los juicios que no ha perdido

Le responde Sandra Martos Lara a Estrada Ferreiro; los resultados al frente como Síndica Procuradora hablan por sí solos.

La funcionaria municipal que llegó a la sindicatura de procuración en fórmula con Jesús Estrada Ferreiro, desestimó las críticas del Alcalde sobre ella, ya que el edil afirmó que Martos Lara no era apta para el puesto que desempeña.

La Síndica Procuradora manifestó que es una pena que las declaraciones contra su persona continúen por parte del Alcalde, sin embargo ella se dijo respaldada por el trabajo que ha venido realizando en el puesto que desempeña y compartió que no ve necesario entablar pláticas con el Presidente Municipal para mejorar la relación.

Lamenta Sandra Martos Lara declaraciones de Estrada; defiende que no es una traidora

“Me da mucha pena y lamento que insista en este tipo de declaraciones, yo no quisiera que fuera así, yo quisiera que hubieran unas declaraciones distintas, pero bueno, lamentablemente se está haciendo y se está dando de esta manera”, subrayó.

“Yo creo que los resultados hablan, los resultados hablan más que nada de lo que estamos haciendo, si estamos en la capacidad o no estamos en la capacidad...fíjate que no lo veo necesario (hablar con el Alcalde), realmente no tiene caso, creo realmente es algo desgastante ese ejercicio”, agregó.

Dijo también que ella es una persona capaz, no es una improvisada, y aseveró que se han ahorrado entre 15 y 16 millones de pesos en juicios, que ahora a diferencia de las administraciones anteriores, el Municipio sí se defiende jurídicamente.

Síndica Procuradora carece de conocimientos para ocupar puesto: Alcalde de Culiacán

“Me considero una persona capaz, y considero que estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas en orden, organizadamente, con el personal que elegimos con cuidado en el tiempo que fue el adecuado para que se sumaran a esta tarea”, explicó.

“Porque no somos unos improvisados, nosotros cuando decidimos tomar esta función desde previos, desde la campaña, nosotros sabíamos a lo que veníamos...tenemos un ahorro y una recuperación aproximadamente de 15 a 16 millones de pesos. Es una recuperación porque son juicios que vienen de administraciones pasadas ¿Cómo no vamos a recuperar? Aparte estamos ahorrando”, añadió.