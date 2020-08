'Los resultados son palpables', dice David González Torrentera, en su último día como funcionario de El Químico

Junto con el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, a González Torrentera se le conocía como uno de los funcionarios más cercanos a El Químico

Netzahualcóyotl Ceballos

Salió de su oficina, en el Centro de Convenciones de Mazatlán, a alrededor de la una de la tarde, la hora en que se sale los sábados. A partir de ese momento dejó de ser un funcionario público.

David González Torrentera, quien funcionó como Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca en el Ayuntamiento de Mazatlán desde noviembre de 2018, dijo “adiós” a una de las administraciones públicas más polémicas del municipio, la del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Su salida se da, dijo la semana pasada, por desacuerdos con el Alcalde.

Incluso se le llamaba “El Presidentito”, porque era quien tomaba algunas de las decisiones más importantes en la administración. Se le creía una suerte de operador secreto.

A las 13:00 horas de este sábado, sin embargo, González Torrentera pasó a formar parte de la lista de funcionarios públicos que han salido de la administración de Benítez Torres, entre la que destacan nombres como Marsol Quiñónez Castro y Óscar Blancarte Pimentel, quienes estuvieron al frente de Cultura; Martha Mendívil, en Comunicación Social; Raúl Carvajal Tirado, en Tenencia de la Tierra; y el último, Federico Rivas Valdés, en la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros.

Treinta minutos después de concluir su último día de trabajo y en entrevista para Periódico Noroeste, González Torrentera habló sobre los logros que asegura haber conseguido desde su trinchera para Mazatlán.

“Me voy con la satisfacción de haber generado muchos resultados positivos para la ciudad. Los resultados son palpables”, manifestó.

El ex funcionario mencionó la participación del Gobierno de Mazatlán en la Feria Internacional de Turismo, en enero de 2020, no sin reconocer que los resultados no se han concretado a la velocidad que le hubiera gustado porque se atravesó la emergencia sanitaria por Covid-19.

Ahí mismo se presentó el proyecto de La Riviera Mazatlán, agregó, el cual nació en su oficina y pretende que Mazatlán, como “hermano mayor” de los municipios del sur de Sinaloa, apalanque el crecimiento regional.

También nombró el arranque del Parque Aeroespacial en Mazatlán, el cual generará 9 mil empleos y en el que se invertirán 220 millones de pesos en una primera etapa, un proyecto al que se le dieron facilidades.

También se deja en construcción de 23 edificios de departamentos, 21 fraccionamientos de todos los niveles socioeconómicos y la llegada de más hoteles.

Dijo que además se deja en “la mesa” proyectos como corredores verdes, una playa inclusiva y un parque para mascotas en Mazatlán, que únicamente esperan la inyección de recursos económicos.