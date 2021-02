Música

Los robots dicen adiós; Daft Punk anuncia su separación tras 28 años de éxitos

El duo formado por los franceses Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter que vendió millones de discos y revolucionó la música electrónica, han anunciado su separación

Franco Parra

Daft Punk es un dúo formado por los músicos franceses Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter. Alcanzó una gran popularidad en el estilo house a mediados de la década de los años 1990 en Francia y continuó con su éxito los años siguientes, usando el estilo synthpop.

El dúo parisino Daft Punk, uno de los nombres más importantes de la música electrónica de todos los tiempos, ha comunicado que se separa. Y como es habitual con sus grandes anuncios, lo han hecho a lo grande y con originalidad: con un vídeo de ocho minutos titulado Epilogue (extraído de su película de 2006 'Electroma') en el que uno de los dos miembros desaparece con una gran explosión. No se sabe si esto significa que su compañero continuará haciendo música en solitario, pero según ha confirmado a Pitchfork el publicista del dúo, Kathryn Frazier, Daft Punk ha dejado de existir.

En el video, se puede ver al dúo caminando, mientras uno se aleja del otro, sugiere que no habrá más música por parte de Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter tras casi 30 años de carrera en conjunto.

La pareja artística se formó en París en 1993 y debutó en 1997 con Homework, considerado una obra maestra de la música dance gracias a singles de colosal éxito e influencia como Around the World y Da Funk. Volvieron en 2001 con Discovery, un disco también colmado de megahits globales como One More Time o Harder, Better, Faster, Stronger, y que presentaron en directo disfrazados de robots, una puesta en escena que les acompañaría durante toda su carrera.

Tuvieron un ligero bajón de popularidad en 2005 tras publicar Human After All, un trabajo algo irregular para la crítica especializada, pero consiguieron que su regreso con Random Access Memories en 2013 se convirtiese en un fenómeno planetario. También grabaron la banda sonora de la película Tron: Legacy.

Algunas de sus colaboraciones fueron:

The Weeknd ft. Daft Punk - Starboy (2016)

The Weeknd ft. Daft Punk - I Feel It Coming (2016)

Pharrell Williams ft. Daft Punk - Gust Of Wind (2014)

Daft Punk ft. Pharrell Williams & Nile Rodgers - Get Lucky (2013)

Daft Punk ft. Pharrell Williams & Nile Rodgers - Lose Yourself To Dance (2013)

Daft Punk ft. Julian Casablancas - Instant Crush (2013)

Daft Punk ft. Jay Z. - Computerised (2010)

Kanye West ft. Daft Punk - Stronger (2007)