Los Rolling Stone ya estÃ¡n en Marte

La NASA nombró una roca rodante en Marte como Rolling Stones, reveló la propia banda de rock durante un concierto en el estadio Rose Bowl, con la ayuda del actor Robert Downey Jr.

“La NASA nos dio algo con lo que siempre soñamos: nuestra propia roca en Marte. No puedo creerlo”, dijo Mick Jagger a su público la noche del jueves en el estadio Rose Bowl.

“Quiero traerla y ponerla en nuestra repisa”, agregó después de moverse al ritmo de “Tumbling Dice”.

La NASA dio el nombre a la pequeña roca luego de que su explorador robot InSight la capturara rodando sobre la superficie de Marte el año pasado, publicó eldiariodecoahuila.com.

Downey Jr. anunció el nombre en el escenario justo antes de que subiera la banda en el estadio del sur de California, que está cerca del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL por sus siglas en inglés), que opera el InSight.

Downey Jr. dijo a los asistentes que a los científicos de JPL se les ocurrió el nombre “en un ataque de afición y asociación ingeniosa”.

