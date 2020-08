Los Seager hicieron historia al dar jonrones en el mismo duelo entre sus respectivos equipos

Después de 10 años de carrera de Kyle y seis de su hermano Corey, los Seager por fin se vieron las caras en un partido de Grandes Ligas el lunes en el Dodger Stadium.

Kyle, tercera base de 32 años de los Marineros, se enfrentó a Corey, torpedero de 26 años de los Dodgers. Tanto Kyle como Corey dio jonrón en la victoria de Los Ángeles sobre Seattle, pero los padres del dúo, Jeff y Jody, tuvieron que ver el juego desde su hogar en Carolina del Norte.

In their first game against each other, BOTH Seager brothers homer.

