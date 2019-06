Â¿Los seÃ±ores de la droga y los coyotes dirigen MÃ©xico? Â¡Pronto lo averiguaremos!, dice Trump

Pese al rechazo de las empresas estadounidenses, de México y del Capitolio, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló esta semana su amenaza de imponer aranceles del 5 por ciento a las importaciones mexicanas a menos que su vecino del sur frene a los migrantes centroamericanos que intentar cruzar su frontera.

–Con información de Kevin Freking

Ciudad de México, 1 de junio (AP/SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió la tarde de este sábado en su amenaza de imponer aranceles a México, si no para el paso de migrantes hacia Estados Unidos. E incluso cuestionó si son los cárteles del narcotráficoy los traficantes de personas quienes están dirigiendo al país.

En su cuenta de Twitter, el mandatario reiteró que las compañías en México regresarán a Estados Unidos cuando los aranceles alcancen los niveles más altos.

....U.S. in order to avoid paying the 25% Tariff. Like Mexican companies will move back to the United States once the Tariff reaches the higher levels. They took many of our companies & jobs, the foolish Pols let it happen, and now they will come back unless Mexico stops the.....