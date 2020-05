Los ‘sí’ y ‘no’ de las finanzas ante la crisis Covid-19

Ante la pandemia lo ideal es mantener cautela, pero no detenerse, advierte especialista

Istar Meza

Ante el desconocimiento de qué forma tomará la crisis por el Covid-19 y cómo van a terminar las dinámicas empresariales, de negocio, de distribución, cadenas comerciales, de cómo vaya a comportarse el mercado y ante la ignorancia del panorama, Sonia Sánchez-Escuer, coach y especialista en finanzas personales aconseja los sí y no para estos tiempos.

SÍ 1: Registrar gastos, además es importante analizar para saber qué está pasando, en qué se gasta y determinar qué se puede cambiar, qué mejorar, qué optimizar y qué eliminar

SÍ 2: Comprar con más cuidado, es momento de analizar qué es urgente y con qué se puede esperar, ser objetivos y estratégicos en cuanto a las decisiones de compra

SÍ 3: Si se puede, continuar con el ahorro lo más posible, guardando dinero o comprando menos, porque no se sabe qué va a pasar, cuánto va a durar la “cuarentena”

SÍ 4: Minimizar el pago de deudas en la medida de lo posible, si se tiene que elegir entre pagar la renta y pagar la deuda la prioridad debe ser pagar la renta; ahora es más importante comer, poder pagar el seguro de gastos médicos, poder pagar medicinas

SÍ 5: Usar el trueque, intercambiar servicios por servicios o productos y viceversa, para ayudarse entre todos, tratando de ser generosos, no necesariamente con dinero, sino con tiempo

SÍ 6: Estar atentos, ya que donde hay crisis hay oportunidades.

Lo que no se debe hacer en primer lugar es: invertir en forex, criptomonedas y en todo lo que se ve brillante brillante pero no se sabe cómo funcionan

NO 1: Pedir prestado como primer recurso cuando escasea el dinero, debe ser la última opción

NO 2: No es momento de iniciar nuevos proyectos; negocios nuevos riesgosos, de comprar una casa, adquirir una hipoteca, casarse, embarazarse, porque no se sabe que pasará

NO 3: No cancelar los seguros, si la economía se lo permite, ya que son una de las cosas más importantes para protegerse

La especialista señaló que ante una crisis como el Covid-19 que es grande y completamente externa pero que afecta muy directamente y que no se sabe cuándo va a terminar lo ideal es mantener cautela, pero no detenerse.