Los sueldos de ministros sÃ­ deben bajar, pero no por imposiciÃ³n del Presidente, afirma Julio Boltvinik

Ciudad de México,11 de diciembre (SinEmbargo).- La polémica generada a partir de los salarios de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial ha generado opiniones divididas sobre cuál es el sueldo adecuado para un funcionario de ese rango y el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador al terreno ético y moral.

El experto de la pobreza Julio Boltvinik Kalinka, investigador de El Colegio de México (Colmex), está de acuerdo con que se revisen los altos sueldos de los ministros; sin embargo, en desacuerdo con la imposición de un sueldo como tope de 108 mil pesos –el que ganará el Presidente de la República– que no fue consensuado entre los tres Poderes de la Unión.

“Si vamos a legislar en base de un salario máximo, pongamos reglas en las que participen los tres poderes para fijar ese sueldo máximo”, dijo.

El investigador consideró que el sueldo que se fijó el Presidente de la República debió someterse a discusión para acercarse a la realidad de los gastos que tiene la clase media alta.

“No estoy diciendo que los sueldos de los jueces deberían ser tan altos como son, pero el sueldo que se fija el Presidente debería ser realista para aplicar a raja tabla”, dijo.

Ante la polémica que ha generado la resistencia de los funcionarios del Poder Judicial a bajarse el sueldo, incluso a través de una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que legisla que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República y retira las pensiones a los ex presidentes, López Obrador llamó esta mañana a los ministros a decidir en base a la justicia y no al derecho.

“Es una decisión que ellos deben tomar. Son jueces, pertenecen al Poder Judicial. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es la ‘Suprema Corte del Derecho’, es de la Justicia. Se dice que cuando hay que optar entre el derecho y la justicia, se debe de decidir por la justicia. Entonces, es un asunto de ellos y también de la Constitución y de las leyes. Ellos tienen que buscar la manera de resolver este asunto sin violar la Constitución, ni la letra, ni el espíritu de la Constitución”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador sostuvo que es inmoral tener los salarios que tienen los ministros y varios funcionarios del Poder Judicial, en un país de pobres.

De acuerdo con la última medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que data de 2016, en el país hay 53.4 millones de mexicanos en pobreza.

“No tengo la menor duda de que son [los ministros de la SCJN] los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más, que el Presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte”, dijo.

El Presidente insistió en que nadie puede ganar más de lo que percibe el Jefe del Ejecutivo federal.

“Es un asunto legal, está en la Constitución, en el artículo 127 y ya existe la Ley, nadie puede ganar más de lo que recibe el Presidente de la República. Si no respetamos la Constitución no va a haber Estado de Derecho. ¿O qué, vamos a pedir que los demás acaten la Ley y nosotros vamos a estar en la impunidad? Se tiene que respetar la Constitución”, añadió.

BAJAR SALARIOS NO IMPACTA, COBRAR IMPUESTOS SÍ

La periodista Guadalupe Fuentes López publicó ayer en SinEmbargo que los salarios mensuales netos que reciben los empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) van desde los 13 mil 369 hasta los 269 mil 215 pesos, además de otras percepciones anuales como un pago por riesgo (554 mil 595 pesos), aguinaldo (444 mil 380 pesos), asignaciones adicionales (428 mil 553) y prima vacacional.

Además de otros estímulos previstos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como seguro de gastos médicos mayores, estímulo por antigüedad, por jubilación, despensa, anteojos y hasta para los días de la Madre y del Padre.

“Nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Se me hace una injusticia que existan esos sueldos habiendo tanta pobreza en el país. Entonces, no es de negociación. Esto es un asunto de principios, si por eso hubo un cambio”, dijo López Obrador.

Para Boltvinik la baja de salarios de la alta burocracia no impactará en la disminución de la pobreza, como sí lo haría el cobro de impuestos a los más ricos y “dueños del país”.

“Si es un país de pobres y le vamos a entrar en serio a reducir la pobreza, le tenemos que cobrar impuestos a los ricos; impuestos de verdad como se cobran en Suecia, en Estados Unidos y con ese dinero hacer programas sociales”, dijo el investigador.

Pero para Ivonne Acuña Murillo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, el reto que lanzó López Obrador a los ministros fue inteligente.

“Es lo adecuado lo moral; lo otro es llevarlo a lo legal. Para mí lo inmoral es que ellos se autoasignen ese salario tan alto, además de otras ayudas. La guerra es simbólica: el Presidente los confronta con la opinión pública y dice que es inmoral en un pueblo donde el salario promedio es de 10 mil pesos”, dijo la investigadora de la Ibero.

Acuña Murillo coincidió con Boltvinik en que se podría construir “un tipo de consenso” sobre el sueldo que debe ganar el Presidente y el resto de los altos burócratas de acuerdo con el nivel de responsabilidad que tienen.

“Debe darse una discusión para fijar esos salarios, pero el punto aquí es que no acabamos de salir de un régimen de altísima corrupción donde circula mucho dinero que no pasa por las cuentas públicas”, dijo.

TOPE DE 108 MIL PESOS NO ES REALISTA

Boltvinik, considerado uno de los investigadores mexicanos más importantes de la pobreza en el país, precisó que el sueldo de 108 mil pesos fijado como tope por el Presidente no es razonable para el nivel de responsabilidad de un Presidente y de un Ministro.

“La discusión se vuelve en cuál es el sueldo adecuado del Presidente de la República, 108 mil de ingreso familiar no les alcanzaría para vivir; hay una cosa que existe en la realidad que se llama clase media que tiene un estilo de vida público y conocido: mandar a los hijos a escuelas particulares, médicos particulares, si no reciben la prestación del lugar donde trabajan, comprar los seguros; vivir en un espacio de rentas caras, con hipotecas muy altas. Fue un error político de Andrés Manuel fijarse un salario tan bajo, se se lo hubiera fijado en 150, 170 mil y aún estaría muy por debajo de lo que ganaba Enrique Peña Nieto”, dijo el especialista.

El ex Presidente Peña Nieto, explicó, ganaba alrededor de 600 mil pesos al mes, si se toma en cuenta la renta de la vivienda que habitaba.

“¿Cuánto puede costar la renta de Los Pinos?, ¿medio millón de pesos? Si se toma en cuenta la renta de la vivienda, te están dando un ingreso en especie gigantesco”, argumentó.

López Obrador explicó durante la conferencia matutina de este día que su salario neto será de 108 mil pesos mensuales.

“Lo que estamos haciendo es cortando el copete. Pero los servidores públicos van a tener un sueldo justo y, además, los de abajo van a recibir aumentos; o sea, se reduce arriba y se aumenta abajo. Entonces un Diputado, un Senador, un Ministro de la Corte, un Consejero del INE [Instituto Nacional Electoral], un Consejero del instituto de la transparencia, etcétera, etcétera, etcétera, van a recibir alrededor de 100 mil pesos mensuales. Eso es lo que gana un investigador con doctorado, maestro de tiempo completo y, al mismo tiempo, investigador en una universidad pública o privada”, dijo.

Y añadió que quien quiera hacer dinero “puede dedicarse a cualquier otra actividad, además es legítimo. Pero el servidor público no está para hacerse millonario. No podría un servidor público hacerse millonario, sólo siendo corrupto, entonces sí se hace millonario”.

Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamentó que la discusión se lleve al terreno de lo moral.

“Porque es una idea que está fundamentada en una acción moral. Si lo veo desde esa lógica es porque el Presidente quiere imponer su criterio –que es exclusivo sobre el Gobierno federal– a la Suprema Corte que tiene marcos particulares previstos en la Constitución, subordinándola al capricho del Poder Ejecutivo. Es la dimensión del Presidente, para él es inmoral, pero eso no hace seres despreciables a los ministros”, explicó.

Mora Velazquez calificó como “una falta de respeto” afirmar que un Ministro de la SCJN gana igual que el Presidente de Estados Unidos.