Los superhÃ©roes se apoderarÃ¡n otra vez de la cartelera en 2020: Calendario de fechas de estreno

MADRID._ Este 2020 será, como sus predecesores, un año marcado cinematográficamente, especialmente en taquilla, por el cine de superhéroes. Tras el épico colofón que supuso Vengadores: Endgame, el Universo Cinematográfico Marvel se prepara para lanzar su renovada fase 4, pero también de DC, que continúa dando forma a su particular franquicia con películas centradas en sus personajes más populares, o Sony Pictures con su ambicioso plan para ampliar su Spider-verso.

La apuesta por el género superheroico continúa en 2020, pero lo hará, también, con sus particularidades: habrá más directoras y más películas centradas en personajes femeninos. También llegará a su fin el tortuoso camino de The New Mutants, la última película de Fox sobre los X-Men, que finalmente llegará al fin a los cines tras los reshoots y las modificaciones pertinentes para que la cinta encaje en el UCM.

A continuación, todas las películas de superhéroes que se estrenarán durante 2020.

BIRDS OF PREY: 7 DE FEBRERO

La cinta coral protagonizada por Margot Robbie será la primera en llegar a la cartelera. Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn) narrará cómo la villana se une al grupo de antiheroínas de Gotham para luchar contra Máscara Negra, personaje al que da vida Ewan McGregor.

THE NEW MUTANTS: 3 DE ABRIL

Tras concluir su rodaje en 2017, la cinta de Joosh Boone planeaba su llegada a la cartelera para el 13 de abril de 2018, llegando a lanzarse un primer tráiler que adelantaba el tono oscuro y terrorífico de la película. Sin embargo, varios retrasos en su fecha de estreno propiciados por reshoots tras la compra de Fox por parte de Disney han provocado que la película vea la luz, finalmente, unos tres años después de que concluyera su rodaje.

VIUDA NEGRA: 1 DE MAYO

La película que arranca la Fase 4 de Marvel concluirá el arco del personaje de Scarlett Johansson tras su destino en Vengadores: Endgame. La cinta, situada entre los eventos de Capitán América: Civil War y Vengadores: Infinity War, estará centrada en Natasha Romanoff y explorará el pasado de la espía, presentando a personajes que podrían ser claves en el futuro de la macrofranquicia.

WONDER WOMAN 1984: 5 DE JUNIO

Gal Gadot vuelve a enfundarse el traje de amazona en la esperada secuela de Wonder Woman, uno de los primeros éxitos de DC tras el fiasco de Liga de la Justicia. La película se estrenará en la misma fecha en la que lo hizo la primera entrega, movimiento lógico atendiendo a los buenos resultados de taquilla que cosechó la cinta dirigida por Patty Jenkins.

MORBIUS: 31 DE JULIO

Morbius, vampiro marvelita al que interpreta Jared Leto.

El segundo spin-off centrado en personajes de Spider-Man tras Venom es Morbius, vampiro marvelita al que interpreta Jared Leto. El actor que encarnara al criticado Joker de Escuadrón Suicida protagoniza esta historia de origen del villano del trepamuros que podría comenzar a conectar las diferentes producciones de Sony Pictures para empezar a forjar el universo cinematográfico del héroe arácnido.

VENOM 2: 2 DE OCTUBRE

¿Realmente necesitábamos esta cinta?

El inesperado éxito de Venom, que consiguió más de 800 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo, fue el pistoletazo de salida para el universo-spin-off de Spider-Man, cuyos derechos aún posee Sony. De ahí que el estudio decida continuar con el simbionte como una de sus insignias, más aún tras la escena post-créditos de la primera entrega, con Woody Harrelson como Carnage, el más que probable villano de Venom 2 donde también podría aparecer el Spidey de Tom Holland.

LOS ETERNOS: 6 DE NOVIEMBRE

Los eternos, una cinta que podría sacudir los cimientos del UCM.

El segundo estreno de Marvel Studios para 2020 es Los eternos, una cinta que podría sacudir los cimientos del UCM con la introducción de numerosos personajes, no sólo los del propio grupo superheroico sino también otros tantos adquiridos recientemente como los X-Men o Los 4 fantásticos. La cinta dirigida por Chloé Zhao cuenta en su destacado reparto con Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani o Kit Harington.