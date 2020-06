Â¿Los supermercados pueden restringir el acceso o imponer horarios de servicio a adultos mayores por la pandemia?

¿Los supermercados pueden restringir el acceso o imponer horarios de servicio a adultos mayores por la pandemia?

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez advirtió que las entidades privadas no son autoridades sanitarias y no deben interpretar las medidas de prevención del Covid-19, sino consultarlas con los expertos en salud

Karen Bravo

Restringir el acceso o imponer horarios de atención para adultos mayores en los supermercados por la pandemia de Covid-19 es un acto de discriminación, advirtió el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez.

“Es una práctica de discriminación (...) porque el propósito de las medidas de seguridad sanitaria es proteger a las personas, pero obviamente existen múltiples realidades de las personas y deben interpretarse las medidas sanitarias en beneficio de las personas”, subrayó.

“No tiene sentido hacerle más difícil la vida a una persona que vive en ciertas condiciones”, enfatizó.

El pasado 10 de mayo en interacción con madres de familia por el Día de las Madres, había surgido la inquietud por parte de una participante, por lo que consultaron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para confirmar que se trata de un acto de discriminación.

“Es una sobreinterpertación de las medidas sanitarias, no tiene un sentido fundamentado claro. Cualquier entidad privada no es autoridad sanitaria, por lo tanto no puede arrogarse el derecho de interpretar las medidas de seguridad sanitaria y debe consultar a la autoridad sanitaria”, resaltó.

“No es una buena práctica, no ayuda a disminuir el riesgo, en cambio causa una alteración de la vida de las personas innecesariamente más allá de lo que podría ser benéfico”, advirtió.

El funcionario federal exhortó a las cadenas de supermercados de toda la República Mexicana a no incurrir en este tipo de prácticas y a consultar con las autoridades de salud las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19.

