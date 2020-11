Los Texans les amargan la fiesta de Acción de Gracias a los Lions

DETROIT._ Los Detroit Lions no funcionan con Matt Patricia como head coach y esto definitivamente debe tener preocupados a los directivos. La derrota en casa 41-25 ante los Houston Texans lo colocan como uno de los peores locales de la actual temporada y eso no es para nada un motivo de orgullo.

Esta derrota, que es además, la cuarta en final de Detroit, tradicional equipo en Acción de Gracias, enciende las alarmas, sobre todo por la manera en la que se pierde, pues pasada la segunda mitad, los Lions fueron un equipo sin alma.

Pero de esto no tienen la culpa los Texans, que pese a que también han tenido una temporada llena de altibajos, lucieron mejor y mostraron más deseos de hacerse de la victoria, además de que Deshaun Watson se reivindicó consigo mismo.

FINAL: The @HoustonTexans are heading home with a Thanksgiving WIN. #HOUvsDET pic.twitter.com/UV0JMxMIkN