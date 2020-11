Los Tigres del Norte ganan en los Latin Grammy, donde Natalia Lafourcade reina con tres premios

La cantante mexicana se llevó a casa tres premios, uno de ellos el más codiciados de la noche: Álbum del año; reciben el mismo número de galardones Rosalía y Carlos Vives

Fernando Espinoza

Natalia Lafourcade dio la cara por México en la ceremonia de los Latin Grammys 2020; la cantante se alzó en la categoría Álbum del año, la más importante dentro de esta premiación que reconoce a lo mejor de la música de habla hispana.

El reconocimiento al Álbum del año se lo llevó con su disco Un canto por México, Vol 1, en el que recopila clásicos de la música tradicional mexicana, sin embargo, la cantante no estuvo presente para recibir la estatuilla.

La ceremonia se realizó la noche de este jueves en Miami, Florida, en un evento diferente a otras ediciones, pues fue sin público, la mayoría de los premios se entregaron de manera virtual, mientras que los artistas tuvieron que agradecer desde sus casas los galardones.

Los reconocimientos para la cantautora de 36 años no pararon ahí, pues también recibió un Latin Grammy por su tema Mi religión, en la categoría de Mejor canción regional mexicana, venciendo a Christian Nodal, Alejandro Fernández, Lupita Infante y Siggno. Además con su canción En cantos, un tema a dueto con iLe, se llevó el reconocimiento en la categoría de Mejor canción alternativa; de este modo empató con Rosalía y Carlos Vives con tres premios cada uno.

Los Tigres del Norte, originarios de Rosa Morada, Mocorito, destacaron en el rubro de Mejor álbum de música norteña con "Los Tigres del Norte at Folsom Prison".

Otros de los ganadores de la noche fueron Residente y Alejandro Sanz, este último se llevó el Latin Grammy a la Grabación del año por el álbum Contigo, mientras el puertorriqueño Residente, ex integrante de Calle 13, ganó el premio a Canción del año por René. Además de mejor canción de rap/hip hop por Antes que el mundo se acabe. Al recibir el premio a la Canción del año, el músico puertorriqueño señaló que “el arte no se hizo para hacer historia o establecer récords”.

"La música siempre sorprende, y nunca defrauda. y contigo #JoaquínSabina más. Tejedor de poemas hechos canción. #Contigo #LatinGrammy #GrabaciónDelAño Mi enhorabuena a todos los premiadxs, sigamos haciendo lo que nos da vida", escribió Alejandro Sanz en su cuenta de Twitter para festejar el premio.

Rosalía recibió tres gramófonos, dos de los cuales fueron por el sencillo Yo x Ti, Tu x Mí, que interpreta junto a Ozuna, en las categorías Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana. El tercer premio fue por el videoclip "TKN" junto a Travis Scott, que ganó como Mejor video musical versión corta".

Por su parte, el colombiano Carlos Vives ganó tres premios Grammy por Mejor álbum tropical por Cumbiana, Mejor video musical versión larga y Mejor canción tropical por Canción para Rubén, junto a Rubén Blades.

Con el lema "La música nos humaniza", la ceremonia de la 21 entrega anual de los premios se realizó con restricciones por la pandemia por Covi-19, sin alfombra roja ni público. Sin embargo, sí presentó shows de artistas como Bad Bunny, J Balvin, Fito Páez, Alejandro Fernández, Pedro Capó, Pitbull, Ricky Martin y Carla Morrison, entre otros.

Los favoritos se quedan cortos

Los artistas urbanos que parecían destinados a hacer historia tras recibir 13 y nueve nominaciones cada uno, J Balvin y Bad Bunny, se fueron tan solo con un premio cada uno. Bad Bunny ganó mejor interpretación de reguetón por Yo perreo sola, mientras que Balvin se alzó Mejor álbum de música urbana por Colores. De entre estos favoritos, Ozuna recibió dos Latin Grammy,

Calibre 50, Nodal y Alejandro Fernández presentes

Alejandro Fernández, Christian Nodal y Calibre 50 hicieron una presentación en vivo para unirse a la ceremonia de los Latin Grammy, conducidos por Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras, a través de una transmisión en vivo desde Guadalajara.

El primero en pisar el escenario fue Alejandro Fernández, vestido de charro. El Potrillo a lado de Calibre 50 y Christian Nodal interpretó la popular canción Decepciones. Posteriormente, Christian Nodal cantó "Ay ay ay!", sencillo de su más reciente álbum.

Christian Nodal se unió en el escenario a Alejandro Fernández, con quien deleitó al escenario tras interpretar Más no puedo.

Alejandro Fernández y Christian Nodal

J Balvin recibe su récord Guinness el cual lo certifica como el artista más nominado a los Latin Grammy en un año. (Crédito: Guinness World Record)

Sin embargo, de las 13 nominaciones, Balvin solo obtuvo un Latin Grammy en la categoría Mejor álbum de música urbana, por su disco Colores.

GANADORES

Los galardones entregados en la gala virtual de la vigésima edición de los Latin Grammy fueron los siguientes:

- Mejor álbum de música urbana: “Colores”, J Balvin

- Mejor canción tropical: “Canción para Rubén”, Rubén Blades y Carlos Vives

- Mejor álbum cantautor: “Mesa para dos”, Kany García

- Mejor nuevo artista: Mike Bahía

- Mejor álbum de música mariachi/ranchera: “Hecho en México”, Alejandro Fernández

- Grabación del año: “Contigo”, Alejandro Sanz

.@AlejandroSanz wins Record Of The Year for "Contigo" at the 21st #LatinGRAMMY Awards. 🎶 https://t.co/Z6x7S4t7zs — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 20, 2020

- Mejor canción pop: “Tutu”, Camilo y Pedro Capó

- Canción del año: “René”, Residente

.@Residente's "Rene" wins Song Of The Year at the 21st @LatinGRAMMYs! 🎤 https://t.co/D2AE5FySgl — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 20, 2020

- Álbum del año: "Un canto por México, Vol 1", Natalia Lafourcade

- Mejor álbum vocal pop: "Pausa", Ricky Martin

- Mejor álbum vocal pop tradicional: "Compadres", Andrés Cepeda y Fonseca

- Mejor fusión/interpretación urbana: "Yo x ti, tú x mí", Rosalía y Ozuna

- Mejor interpretación reguetón: "Yo perreo sola", Bad Bunny

During the #LatinGRAMMYs, Puerto Rican singer/rapper Bad Bunny (@sanbenito) delivered a lively performance from his hometown of #SanJuan complete with two outfit and set changes. 🎤 https://t.co/oC5hqpAeJ8 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 20, 2020

- Mejor canción de rap/hip hop: "Antes que el mundo se acabe", Residente

- Mejor canción urbana: "Yo x ti, tú x mí", Rosalía y Ozuna

- Mejor álbum de rock: "¿Dónde jugarán lxs niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes)", Molotov - Mejor canción de rock: "Biutiful", Mon Laferte

- Mejor álbum pop/rock: "La conquista del espacio", Fito Páez

- Mejor canción pop/rock: "La canción de las bestias", Fito Páez

- Mejor álbum de música alternativa: "Sobrevolando", Cultura Profética

- Mejor canción alternativa: "En Cantos", Natalia Lafourcade e iLe

- Mejor álbum de salsa: "40", Grupo Nihce

- Mejor álbum de cumbia/vallenato: "Sigo cantando al amor (Deluxe)", Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez

- Mejor álbum de merengue y/o bachata: Empate. "Ahora", Eddy Herrera y "Larimar", Daniel Santacruz

- Mejor álbum tropical tradicional: "Ícono", Orquesta Aragón

- Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: "Cumbiana", Carlos Vives

- Mejor álbum de música de banda: "Playlist", Chiquis

- Mejor álbum de música tejana: "Live in México", La Mafia

- Mejor álbum de música norteña: "Los Tigres del Norte at Folsom Prison", Los Tigres del Norte

- Mejor canción regional mexicana: "Mi religión", Natalia Lafourcade

- Mejor álbum instrumental: "Terra", Daniel Minimalia

- Mejor álbum folclórico: "A Capella", Susana Baca

- Mejor álbum de tango: "Fuelle y cuerda", Gustavo Casenave

- Mejor álbum de música flamenca: "Flamenco sin fronteras", Antonio Rey