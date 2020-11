Los Tigres del Norte ganan en los Latin Grammy, donde Natalia Lafourcade reina con tres premios

La cantante mexicana se llevó a casa tres premios, uno de ellos el más codiciados de la noche: Álbum del año; reciben el mismo número de galardones Rosalía y Carlos Vives

Noroeste / Redacción

Natalia Lafourcade ganó tres Latin Grammy y uno de ellos fue Álbum del Año por su álbum Un Canto Por México, Vol. 1, la noche del jueves, en una ceremonia que tuvo escenarios en distintas partes del mundo.

También se llevaron tres galardones Rosalía y Carlos Vives en la edición 21 de los Latin Grammy.

La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de Miami, con una producción en la que el público y la alfombra roja no estuvieron presentes por la pandemia de coronavirus, citó cnnespanol.com.

También, varias presentaciones de los nominados se realizaron de forma virtual con conexiones a lugares como Buenos Aires; Guadalajara, México; Río de Janeiro; Madrid, y San Juan, Puerto Rico.

Lafourcade se quedó con el premio más codiciado de la noche, el del Álbum del año, por Un canto por México, Vol. 1. Los otros dos Latin Grammy los ganó por su canción Mi religión (Mejor canción regional mexicana) y En Cantos, un tema de la cantante puertorriqueña iLe que interpreta junto a Lafourcade.

Natalia Lafourcade (@lafourcade) has won the 2020 #LatinGRAMMY Album Of The Year Award for her album 'Un Canto Por Mexico, Vol. 1.' 🎶 https://t.co/8Az0xwKtRl — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 20, 2020

Los Tigres del Norte, originarios de Rosa Morada, Mocorito destacan en el rubro de Mejor álbum de música norteña con "Los Tigres del Norte at Folsom Prison".

Otro mexicano que se lleva un galardón es Alejandro Fernández, en la categoría Mejor álbum de música mariachi/ranchera, por “Hecho en México”.

Mexican icon Alejandro Fernandez (@alexoficial) wins Best Ranchero/Mariachi Album for 'Hecho En Mexico' at the 21st #LatinGRAMMYs. 🎵 https://t.co/jX4Pfj1oZh — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 20, 2020

Rosalía, tres años liderando

Este es el segundo año consecutivo en el que Rosalía lidera las premiaciones. Sus tres gramófonos dorados llegaron en la ceremonia previa de los premios, la cual se transmitió a través de la cuenta de Facebook de la Academia Latina de la Grabación.

Dos de los premios fueron por el sencillo Yo x Ti, Tu x Mi que interpreta junto a Ozuna. Esa canción resultó vencedora en las categorías: mejor fusión/interpretación urbana y mejor canción urbana. El tercer gramófono fue por el videoclip de TKN, tema que interpreta con Travis Scott, el cual ganó la categoría de mejor video musical versión corta.

Por su parte, la producción Cumbiana le otorgó a Carlos Vives tres Latin Grammy en las categorías Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical, Mejor canción tropical por Canción para Rubén junto a Rubén Blades y Mejor video musical versión larga por su documental El mundo perdido de Cumbiana.

J Balvin llegó como uno de los favoritos de la noche al ser el artista más nominado de la entrega, con 13 menciones, y tras romper el récord Guinness establecido por Calle 13 en 2011 del artista con el mayor número de nominaciones en un año.

J Balvin recibe su récord Guinness el cual lo certifica como el artista más nominado a los Latin Grammy en un año. (Crédito: Guinness World Record)

Sin embargo, de las 13 nominaciones, Balvin solo obtuvo un Latin Grammy en la categoría Mejor álbum de música urbana, por su disco Colores.

GANADORES

Los galardones entregados en la gala virtual de la vigésima edición de los Latin Grammy fueron los siguientes:

- Mejor álbum de música urbana: “Colores”, J Balvin

- Mejor canción tropical: “Canción para Rubén”, Rubén Blades y Carlos Vives

- Mejor álbum cantautor: “Mesa para dos”, Kany García

- Mejor nuevo artista: Mike Bahía

- Mejor álbum de música mariachi/ranchera: “Hecho en México”, Alejandro Fernández

- Grabación del año: “Contigo”, Alejandro Sanz

.@AlejandroSanz wins Record Of The Year for "Contigo" at the 21st #LatinGRAMMY Awards. 🎶 https://t.co/Z6x7S4t7zs — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 20, 2020

- Mejor canción pop: “Tutu”, Camilo y Pedro Capó

- Canción del año: “René”, Residente

.@Residente's "Rene" wins Song Of The Year at the 21st @LatinGRAMMYs! 🎤 https://t.co/D2AE5FySgl — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 20, 2020

- Álbum del año: "Un canto por México, Vol 1", Natalia Lafourcade

- Mejor álbum vocal pop: "Pausa", Ricky Martin

- Mejor álbum vocal pop tradicional: "Compadres", Andrés Cepeda y Fonseca

- Mejor fusión/interpretación urbana: "Yo x ti, tú x mí", Rosalía y Ozuna

- Mejor interpretación reguetón: "Yo perreo sola", Bad Bunny

During the #LatinGRAMMYs, Puerto Rican singer/rapper Bad Bunny (@sanbenito) delivered a lively performance from his hometown of #SanJuan complete with two outfit and set changes. 🎤 https://t.co/oC5hqpAeJ8 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 20, 2020

- Mejor canción de rap/hip hop: "Antes que el mundo se acabe", Residente

- Mejor canción urbana: "Yo x ti, tú x mí", Rosalía y Ozuna

- Mejor álbum de rock: "¿Dónde jugarán lxs niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes)", Molotov - Mejor canción de rock: "Biutiful", Mon Laferte

- Mejor álbum pop/rock: "La conquista del espacio", Fito Páez

- Mejor canción pop/rock: "La canción de las bestias", Fito Páez

- Mejor álbum de música alternativa: "Sobrevolando", Cultura Profética

- Mejor canción alternativa: "En Cantos", Natalia Lafourcade e iLe

- Mejor álbum de salsa: "40", Grupo Nihce

- Mejor álbum de cumbia/vallenato: "Sigo cantando al amor (Deluxe)", Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez

- Mejor álbum de merengue y/o bachata: Empate. "Ahora", Eddy Herrera y "Larimar", Daniel Santacruz

- Mejor álbum tropical tradicional: "Ícono", Orquesta Aragón

- Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: "Cumbiana", Carlos Vives

- Mejor álbum de música de banda: "Playlist", Chiquis

- Mejor álbum de música tejana: "Live in México", La Mafia

- Mejor álbum de música norteña: "Los Tigres del Norte at Folsom Prison", Los Tigres del Norte

- Mejor canción regional mexicana: "Mi religión", Natalia Lafourcade

- Mejor álbum instrumental: "Terra", Daniel Minimalia

- Mejor álbum folclórico: "A Capella", Susana Baca

- Mejor álbum de tango: "Fuelle y cuerda", Gustavo Casenave

- Mejor álbum de música flamenca: "Flamenco sin fronteras", Antonio Rey