Los Tomateros de Culiacán viven cita con sus anillos de campeones

Los guindas reciben las insignias del duodécimo título en la LMP

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y hoy, a los guindas, les llegó su cita con el premio al extraordinario esfuerzo que representó la campaña 2019-20.

En una emotiva ceremonia, los Tomateros de Culiacán recibieron el anillo de campeonato, mismo que representa la incansable lucha por el título 12 de la Liga Mexicana del Pacífico, en la historia de la franquicia.

Cada uno de los peloteros que aportaron al decimosegundo campeonato, así como también el cuerpo técnico, bat boys y trainers, desfilaron uno a uno para recibir la impresionante argolla, aplaudidos por la afición que estuvo presente en la casa de la Nación Guinda, para ser testigos de este especial evento.

La argolla fue entregada por manos de Héctor Ley López, presidente ejecutivo; Miguel Angel Ley Pineda, vicepresidente ejecutivo, y Mario Valdez, gerente deportivo.

El desfile comenzó con un mensaje en video, que le hablaba de tú al anillo y recordaba cada uno de los pasos que se dieron hacia la obtención del título, con breves paradas en los momentos más significativos.

Posterior a la ceremonia, en punto de las 19:30 horas, arrancó el segundo encuentro de la serie contra los Sultanes de Monterrey, ahora en ruta hacia el título número 13.