Los tres funcionarios que ya se habían colado en Pemex quedan fuera, por presunta corrupción

El pasado 24 de enero, López Obrador dijo que los tres funcionarios de Pemex que habrían participado en la “Estafa Maestra” serían investigados por la Función Pública. Hoy dijo que la Secretaría va a dar a conocer su dictamen acerca de funcionarios que fueron contratados en Pemex y que presuntamente participaron. Pero por lo pronto se van del Gobierno

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, confirmó que tres servidores públicos de Pemex Exploración y Producción sí firmaron contratos relacionados con la Estafa Maestra. Indicó que las empresas que se vieron beneficiadas con esos contratos tenían como socios a los funcionarios mismos o que eran empresas fantasmas.

Se trata de funcionarios que están activos en la paraestatal: Miguel Ángel Lozada Aguilar, director general de Pemex Exploración y Producción (PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP, y Luis Galván Arcos, quien es gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística. “Participaron como firmantes responsables de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior entre 2012 y 2018”, anunció esta mañana Irma Sandoval.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, durante su ya habitual encuentro matutino con reporteros, que se ha solicitado a los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrados en La Estafa Maestra, un fraude multimillonario a las finanzas públicas realizado durante la administración de Enrique Peña Nieto, que dejen sus cargos.

“Informarles que la Secretaría de la Función Pública va a dar a conocer su dictamen acerca de funcionarios que fueron contratados en Pemex y que presuntamente participaron en lo que se conoce como la Estafa Maestra”, anunció. “No vamos a tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y la impunidad”, añadió.

“No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción”, recalcó.

Sandoval dijo que hay indicios que pudieron llevar a haber fincado responsabilidades a los servidores públicos; por ello, anunció, ha pedido cinco acciones:

1. La SFP ha iniciado tres investigaciones para detectar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres funcionarios. A partir de los resultados se iniciarán los procesos que corresponda.

2. Cuatro investigaciones que fueron archivadas por falta de elementos que pudieron existir irregularidades y omisiones, por ello el órgano interno de control de la SFP ha iniciado investigaciones para saber si hubo omisiones o negligencias.

3. La SFP auditará al órgano interno de control de Pemex Producción.

4. La SFP realizará auditorías a los convenios posteriores realizados por Pemex Exploración uy Producción.

5. La SFP presentará ante la Fiscalía las denuncias correspondientes que surjan.

La Secretaria dijo que con base en los riesgos del desfalco, las SFP inició tres investigaciones en materia de evolución patrimonial, que son casos como enriquecimiento ilícito y dijo que habría confianza en que cada uno de los involucrados pondrá de su parte en este proceso y ya con los resultados se iniciarán los procedimientos correspondientes.

También dijo que hay cuatro procedimientos que fueron archivados en los que pudieron existir omisiones por parte de la autoridad, entonces se iniciaron investigaciones de omisiones de autoridades en Pemex que permitieron las negligencias de los trabajadores.

Anunció que la SFP auditará al órgano interno de control de Pemex Exploración y Producción para detectar irregularidades o si hubo omisión o negligencia, así como también a los convenios celebrados por PEP desde 2013 con la finalidad de encontrar más personas vinculadas.

Sandoval anunció la realización de auditorías aleatorias a convenios similares en el mismo periodo de tiempo y en casos similares en los que pueda haber sospecha de corrupción. Dijo que se pondrán las denuncias correspondientes de diversos delitos y que se coadyuvará en otras investigaciones y en las nuevas que se abran.

SOBRE EL CONTRATO DE LOZA AGUILAR: Sandoval detalló que el convenio específico para la prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción que firmó el ingeniero Loza Aguilar con la Universidad Popular de la Chontalpa, que tenía como objeto realizar servicios en materia de asistencia técnica de producción y perforación de pozos, tenía un monto máximo de 140 millones de pesos, pero el contrato rebasó el límite y finalizó en más de 145 millones 841 mil pesos.

El contrato tenía un plazo para ejercer los recursos de 3 abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. Se comprobó que esa institución educativa no contaba con la capacidad de dar los servicios, por lo que se subcontrató a terceros que tampoco contaban con capacidad para dar los servicios.

SOBRE EL CONTRATO DE SALGADO CASTRO: El contrato que firmó Pemex Exploración y Producción a través del ingeniero Salgado Castro con el Instituto Superior de Comalcalco tenía como objeto realizar servicios técnicos especializados para el desarrollo de campos de exploración y producción.

Explicó que este contrato tenía como monto máximo 80 millones, para el período del 22 abril al 17 de diciembre de 2013. Sin embargo este convenio también rebasó el topo y su costo real finalizó en 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicio.

El contrato se pactó desde un inicio que el Instituto Superior de Comalcalco contaba con la capacidad legal y técnica para proporcionar los servicios y que se comprometió a que no podía subcontratar a terceros.

Sin embargo “para cumplir con los objetivos Instituto Superior de Comalcalco subcontrató a diversas empresas con las que celebró diversos contratos para estos convenios suscritos con Pemex Exploración y Producción y el porcentaje global de la subcontratación realizada correspondió al 93 por ciento de los servicios”, detalló la titular de la SFP.

Dijo que en este caso hubo una violación a la cláusula del contrato, lo cual era una causal de rescisión del convenio, pero no se hizo. También se encontró que cuatro de los cheques que se dieron a una empresa subcontratada fueron cobrados por una misma persona que no se especificó que cargo tenía dentro de la empresa.

SE VAN

El pasado 24 de enero, López Obrador dijo que los tres funcionarios de Pemex que habrían participado en la “Estafa Maestra”, como lo publicó Animal Político, serían investigados por la Función Pública. “En efecto tienen ustedes razón”, le dijo a la reportera Nayeli Roldán, “hay 3 funcionarios que, sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada Estafa Maestra. Por lo mismo se les pidió información, entregaron notas informativas los tres, argumentando que no tenían ellos responsabilidad”.

Los señalados por Animal Político en su reportaje publicado ayer son Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

“Sin embargo, le hemos pedido a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que nos presente un dictamen a más tardar una semana, para tener todos los elementos, no cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad”, dijo entonces. “Mantener como criterio que el Gobierno que represento no van a ser contratado los que tengan malos antecedentes, es decir, que tengan antecedentes de corrupción. No vamos a contratar a nadie que haya participado en actos de corrupción o haya omitido denunciar actos de corrupción”, agregó.