Los triunfos no son para siempre, dice el Senador Mario Zamora a Morena

El legislador priista sostiene que la elección del domingo pasado en Coahuila y en Hidalgo demuestra que la gente no está contenta con el Gobierno morenista, y avisa a sus adversarios: 'nos vemos en el 2021'

Antonio Olazábal

24/10/2020 | 12:52 AM

CULIACÁN._ Los triunfos no son para siempre, y esto lo debe saber ya Morena, señaló Mario Zamora Gastélum, Senador del Partido Revolucionario Institucional, luego del triunfo en las urnas del PRI en los estados de Hidalgo y Coahuila el pasado domingo.

El sinaloense afirmó que son muchas las equivocaciones que Morena está teniendo como Gobierno, y que ese arrollador triunfo que tuvo en el 2018 no fue para siempre, y la ciudadanía ya valora otra opción, como lo es el PRI.

"Hay una reflexión interesante que me entusiasma, yo reconozco en el 2018 ganaron muy bien, 30 millones de votos, que todos los días nos lo recuerdan, eso nos ha servido a nosotros mucho porque hay una reflexión importante, los triunfos no son para siempre, y las derrotas, cuando aprendes de ellas, cuando tienes la razón y te pones a corregir los errores y acercarte a la gente, tampoco son para siempre", mencionó.

"Lo que pasó el domingo pasado en Hidalgo y en Coahuila nos alienta, nos motiva y nos hace ver que la gente no está contenta con esta soberbia que están viendo, de no escuchar a nadie, de no atender a nadie y de darle la espalda a la gente más noble, más amena, más empática, que confía en sus autoridades y que les están dando la espalda", añadió.

El Senador avisó que el PRI está fuerte para las elecciones del próximo año, y que con los votos, la gente demostrará que Morena no ha dado un buen resultado como Gobierno.

"Con todo ánimo les digo, 'nos vemos en el 21', gracias a Dios aún vivimos en una democracia, donde los votos ponen y los votos quitan, y nadie está obligado a votar por algo que no ha dado un buen resultado", expresó.

"Para nosotros fue un triunfo muy relevante, tanto Coahuila como Hidalgo, dos estados distintos, uno del norte, uno más del sur, con características distintas y los resultados son super alentadores, la verdad que hasta nosotros los priistas nos sorprendimos de lo bien que nos ha ido en la elección", agregó.

Zamora Gastélum subrayó que pese al triunfo priista en estas dos entidades no perderán el piso y seguirán trabajando para reforzarse con miras a la elección del 2021.

"No echamos campanas al vuelo, pero nos muestra en el sentido correcto que entendimos de nuestros errores, que estamos trabajando, y proponiendo cosas para mejorar, eso es lo que le importa a la gente; a la gente lo que le importa es que haya gobiernos honestos, transparentes, pero capaces y que den resultados".