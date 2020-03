Los Tucanes de Tijuana ponen a bailar a miles de personas en el cierre del Vive Latino

Aunque la afluencia de gente bajó considerablemente, los asistentes llegaron con la energía suficiente para disfrutar de las bandas que se presentaron este domingo

Sinembargo.MX

16/03/2020 | 10:47 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Entre críticas por su realización en medio del brote de coronavirus, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino dio inicio a las actividades de su segundo y último día de fiesta.

Aunque la afluencia de gente bajó considerablemente, los asistentes llegaron con la energía suficiente para disfrutar de Salón Victoria, banda mexicana de ska que tocó en el escenario principal, a pesar de la resaca que les dejó el primer día del magno evento musical.

Entre la música de Desorden Público, agrupación que llegó después de Salón Victoria, parte de público se dividió para ir a ver a Madame Récamier al Escenario Telcel e Indios, quienes se subieron al Escena Indio después de la actuación de Salvador y el unicornio.

Pasadas las cuatro de la tarde Indios comenzó a tocar “Vení” y “Melancolía”. Entre las ovaciones de sus seguidores, el grupo argentino comenzó a tocar “El sol ya estaba ahí”, sencillo que se desprende de su último álbum “Besos en la espalda”, “Ya pasó” y “Geografía”, tema con el que más de uno comenzó a saltar.

Como era de esperarse, el escenario Momentos Indio se había guardado un par de sorpresas para el segundo día de Vive Latino. Cerca de las 17 horas llegaron The Wookies, Boonz y Okills para tocar “Toro” junto a María Daniella y Gil Cerezo, de Kinky. Acto seguido, para ponerle punch al circuito del Foro Sol, se subió Marco Mares, Sabino y Randy, baterista de Molotov, para alzar la voz voz con “Gimme the power”. Por último, Gera MX y Robot interpretaron “The next episode a lo mexicano”.

Uno de los actos que causó expectativas entre el público fue el de Porter, agrupación mexicana que ha sorprendido a viejos y nuevos seguidores por la evolución musical que ha presentado en los últimos años con la incorporación de David Velasco en 2013, que llegó al escenario principal para interpretar “Pájaros”, “Cuxillo”, Host of a Ghost”, “Vaquero galáctico”, “La china”, “Para ya”, “Espiral”, “Murciélago” y “Huitzil”.

“Los queremos mucho. Chido a todos allá arriba, abajo, a todos. Nos vemos en el Auditorio”, expresó Velasco minutos antes de bajar del escenario.

Mientras los asistentes recordaban parte de su adolescencia con Porter, en el escenario Vive Vero, Flor Amargo invitó a Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, para tocar “Las Flores” y aprovecharon para mandarle “buenas vibras” y mucha fuerza a Sax de la Maldita Vecindad, quien se encuentra delicado de salud, mientras cantaban “¡ey, Sax! las buenas vibras, ¡ey, Sax! fuerza guerrero” al ritmo de “Pachuco”.

“Toda la buena energía para nuestro hermano de la Maldita, Sax, para que se sane”, apuntó Albarrán.

La última presentación sorpresa de la 21 edición de Vive Latino llegó de la mano de Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, La Sonora Dinamita y Ro, quienes pusieron a bailar al circuito del Foro Sol al ritmo de “Cumbia del olvido”, “Cariñito” y “Hechicería”.

“Momentos Indio siempre poniendo el ambiente entre escenario y escenario porque el Vive Latino no solo pertenece al rock si no a toda la música latinoamericana”, apuntó Shenka sobre su presentación sorpresa. Asimismo aprovechó para hacer referencia al Covid-19. “Decidimos que si viene el fin del mundo, que nos agarre echando un buen cumbión”, bromeó.

Como era de esperarse, Babasónicos logró llenar el escenario principal mientras ponía a cantar a todos con “Microsancing”, “Bestia pequeña”, ”Deléctrico”, “La pregunta”, “La lanza” , “Desfachatados”, “Risa”, “Fan de Scorpions”, “Carismático”, “Yegua”, “Ingrediente”, “El colmo”, “Putita” e “Irresponsables”, tema que inició entre ovaciones del público.

Aunque el sábado el clima le dio tregua a los asistentes del festival, el segundo día no contó con la misma suerte pues minutos antes de que terminara el show de Babasónicos la lluvia comenzó a hacer de las suyas provocando que el público buscara refugio y comenzara a sacar sus impermeables. En lugar de Rodrigo y a Gabriela, dueto mexicano que se vio en la necesidad de ausentarse por el coronavirus, Inspector se subió al Escena Indio para interpretar “No piensa en ti”.

“Estuvo aquí muchas veces y con nosotros giró muchísimas veces, pero ya no está con nosotros. Él está en otra dimensión. Hablo de mi compadre a Celso Piña y aquí le vamos a hacer un pequeño homenaje”, expresó Big Javi, líder de la agrupación, antes de comenzar a tocar “Aunque no sea conmigo”.

“Para Inspector esta noche será inolvidable, fue una sorpresa que nos invitaran”, expresó el vocalista antes de cantar “Y qué”, “Amnesia”, tema en el que se armaron varios slams, “Me estoy enamorando”, “Es por ti” y “Amargo adiós”.

Con Tláloc un poco más tranquilo, DLD amenizó el Escenario Indio con un show en el que se escucharon temas como “Por Siempre” y “Dixie”. Aunque la agrupación ya llevaba tocando un par de minutos, la gente seguía llegando al escenario principal para escuchar a la banda interpretar “Devuélveme”, algunas canciones de su último álbum de estudio “Trascender”, “Mi vida”, tributo a José José”, y “Todo cuenta”.

Victoria Malawi, agrupación de reggae que se presentó en la Carpa Intolerante, puso a bailar a quienes iban a caminando en el circuito del Foro Sol y, a lo lejos, en el Escenario Telcel, se escuchaban los acordes de “Ser humano”, tema de Camilo Séptimo.

Por primera vez el Vive Latino fue testigo de las Batallas de Campeones, que se llevaron a cabo en el Escenario Vero, en las que se encontraban grandes exponentes del freestyle como Chuty, Aczino, Jony Beltrán y Kaiser.

Después de 10 años de haber lanzado “Música de fondo”, Zoé regresó al Vive Latino para presentar en su totalidad su álbum unplugged con los artistas que colaboraron en aquel entonces con ellos. “Sombras” con Denise Gutiérrez, “Soñé” “Últimos días”, “No me destruyas”, “Labios rotos” y “Dead”, con Adrián Dárgelos de Babasónicos, pusieron a cantar a los cientos de espectadores que se dieron cita en el escenario principal.

“Bunbury no pudo viajar por el coronavirus. Adrián por suerte estuvo aquí para alegrarnos un momento”, comentó León Larregui antes de cantar “Veneno”, “Paula”, “Vía láctea” y “Poli Love”.

Luego de que Zoé finalizara su presentación con “Bésame mucho”, Moderatto, banda mexicana que confirmó su actuación luego de que Mogwai cancelara su show por el COVID-19, llegó al Escenario Telcel con el poder de su “detector de metal” para tocar “Quemándome de amor”, “No podrás” y “Gracias”.

Los minutos transcurrían y la edición 21 del festival cada vez se acercaba más a su fin. Con fuegos artificiales Nortec Collective dio inicio a su peculiar show lleno de mezclas de sonidos entre música norteña y electrónica. Sin embargo, el colectivo oriundo de Tijuana, Baja California, al no ser el platillo principal del segundo día de Vive Latino se quedó sin gran parte de sus espectadores a los pocos minutos de haber iniciado su presentación porque cientos de asistentes del festival decidieron aglomerarse en el Escenario Telcel a las 00:35 horas para disfrutar de la actuación de los Tucanes de Tijuana.

El tema de “Ranchero y medio” fue el encargado de dar inicio a una noche llena de baile. “La chica sexi”, “El tucanazo” y “El centenario” se encargaron de abrirle paso a “La Chona”, canción que se ha vuelto viral a nivel mundial. Cabe destacar que durante toda la presentación de la banda mexicana no faltó quien se abría paso para bailar y quebrar a su pareja.

“Me gusta vivir de noche”, “El tío Borrachales”, “Amor platónico”, “Soltero y con dinero” , “Mundo de amor” , “Mis tres animales”, “A mover el bote” y “Jugo a la vida” completaron el setlist que no dejó descansar a la multitud.

“Gracias México, gracias a Vive, gracias amigos latinos donde quiera que estén”, expresó Mario Quintero, vocalista de la agrupación, antes de despedirse del público del festival; pero como una no es ninguna la agrupación complació al público de Vive Latino y finalizó la 21 edición del festival tocando una vez más “La Chona”.