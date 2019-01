Los valores pueden corregir problemas originados por el narco: Rosy Fuentes de Ordaz

La presidenta del DIF Sinaloa opinó sobre las declaraciones del presidente López Obrador respecto a la conclusión de la “guerra contra el narcotráfico”

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Durante el evento “Valores por un Ambiente de Paz”, celebrado en el Cobaes 24 en esta ciudad, la presidenta del Sistema DIF en Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, expresó que los valores son fundamentales para hacer avanzar una sociedad.

“Este programa es de esos programas que nos llenan mucho porque complementa el trabajo que nosotros desde el DIF hemos venido haciendo. Nuestro principal objetivo es que nuestras familias cuenten con todo lo indispensable para poderles brindar a sus hijos esa protección, ese sustento, pero sobre todo ese amor que necesitan nuestros hijos”, mencionó.

“El complemento de padres de familia con hijos es lo que hace que este círculo se cierre, porque no podemos promover como escuelas, o como Gobierno, o como DIF, los valores si no tenemos ese círculo cerrado que es el entorno con los papás... Los papás podemos decir mucho, pero si no promovemos con el ejemplo, nuestros hijos no van a llevarse ese valor realmente tatuado en el alma”.

Respecto a las declaraciones del presidente López Obrador de que hoy termina oficialmente la guerra contra el narcotráfico, se le cuestionó a ella si tener programas de valores es suficiente para mitigar los estragos causados por esta lid.

“Yo creo que sí es fundamental. Digo, son desgraciadamente problemas muy arraigados, pero yo sí creo que cuando unos padres de familia se comprometen a formar a sus hijos en valores, sí puedes cimentar en ellos no el valor a lo económico, al dinero fácil, sino la ética, la honestidad, el respeto”, consideró.

“Los padres de familia somos los primeros que nos damos cuenta cuando los hijos están en mal camino, y ahí es donde entra nuestra responsabilidad para retomarlos. Pero esto se empieza desde que están chiquitos. Ojalá, se han visto comunidades, se han visto sociedades que con cultura y valores se les puede dar la vuelta. ¿Por qué no creer que en México puede pasar eso? Yo sí quiero creerlo”.