Los VIDEOS de Anaya y Meade en YouTube tienen algo en común: sólo detonan si el tema es AMLO - Noroeste

Los VIDEOS de Anaya y Meade en YouTube tienen algo en común: sólo detonan si el tema es AMLO

Los temas de la amnistía, los integrantes de campaña del políticos tabasqueño, la Reforma Educativa y el supuesto riesgo que representa AMLO para la inversión extranjera son los principales en los spots más populares montados al canal Youtube

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- La imagen y algunos discursos pronunciados por Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, han sido utilizados en algunos de los spots que sus principales adversarios –José Antonio Meade Kuribreña de la coalición Todos por México y de Ricardo Anaya Cortés de la coalición Por México al Frente– usan para promoverse.

Los temas de la amnistía, los integrantes de campaña del políticos tabasqueño, la Reforma Educativa y el supuesto riesgo que representa AMLO para la inversión extranjera son los principales en los spots más populares montados al canal Youtube por los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que buscan llegar a la silla presidencial el próximo 1 de julio.

Los spots de Ricardo Anaya Cortés, quien cuenta con más de 40 mil suscriptores en su canal de Youtube, coinciden con los spots de Meade Kuribreña, quien tiene más 20 mil suscriptores, porque se vuelven más populares cuando el contenido se centran en el tabasqueño.

En tanto, el candidato del independiente Jaime Rodriguez Calderón, “El Bronco”, quien tiene más de 29 mil suscritores insiste en su discurso pronunciado desde el primer debate presidencial: “cortarle las manos a los delincuentes” y ser “100 por ciento la opción ciudadana”.

Los videos más populares de Andrés Manuel, quien tiene más de 127 mil suscriptores, son los que corresponden a sus entrevistas en “Tercer Grado”, “Hechos Azteca Noticias” y el documental “Esto soy”, que trata sobre la vida del también ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, producido por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra y que tiene más de un millón de visualizaciones.

LA AMNISTÍA

Durante un mitin a principios de diciembre de 2017 en Tixtla, Guerrero, López Obrador habló de la declaración de amnistía en la que plantea incluir a corruptos, incluso a los que forman parte de lo que él llama “la mafia del poder”, pero además agregó a la lista a los líderes de grupos criminales, aunque precisó que esta decisión tendría que ser avalada por las víctimas.

“Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las familias de las víctimas y no descartar el perdón. En la izquierda siempre se dice que ni perdón ni olvido, pero yo no coincido, olvido no, pero perdón sí, sobre todo si está de por medio la paz de un pueblo”.

De esa declaración el abanderado priista José Antonio Meade se valió para integrarla a sus spots en la red primero uno llamado “¿Corrupto? ¿Buen Candidato? ¿AMLO? Conóceme en 30 segundos…” que cuenta con más de 12 mil reproducciones.

El video consta de una serie de preguntas en las que enfatiza:

-“AMLO

-Inaceptable, responde Meade

-Amnistía

-Jamás”, reitera el candiato

Otra de las preguntas que sale a relucir en el spot es “¿Si comparamos ganas? – A todos me los llevo de calle”, puntualiza Meade. Sin embargo, durante el proceso electoral el candidato priista no ha pasado del tercer lugar en las encuestas.

De acuerdo con el último consolidado de encuestas de Bloomberg, con fecha de corte al 29 de mayo, Meade sólo ha logrado dos momentos de crecimiento en todo el año y se ha mantenido horizontal, crece poco y cierra el ejercicio en 19.1 por ciento de la intención del voto, es decir 34 puntos porcentuales por debajo del López Obrador.

El otro video se titula “no permitas que criminales regresen a las calles” con más de 3 mil visualizaciones el spot planeta la pregunta “¿qué significa la amnistía que propone López Obrador?” y responde “perdonar a delincuentes, dejar salir a extorsionadores y asesinos, permitir que violadores y secuestradores convivan con la nosotros”.

“Ya sabes quien quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia”, enfatiza el video mientras muestra la imagen de López Obrador y titulares de su declaración.

En tanto el abanderado panista Ricardo Anaya coincide en el spot: “la amnistía no es la solución para combatir la delincuencia: Ricardo Anaya” con el candidato priista. El video que cuenta con más de mil visualizaciones se sitúa durante el primer debate presidencial cuando Anaya Cortés cuestionó a Andrés Manuel.

-“La amnistía que propone López Obrador no es la solución, dice Anaya

-Sobre perdonar a los criminales ¿Si o no?, cuestiona Anaya a Obrador

-Responde sin rodeos … que quede constancia le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar, finaliza el panista”

INVERSIÓN EXTRANJERA

Meade Kuribreña y Anaya Cortés vuelven a coincidir en dos spots que refieren un riesgo en la inversión extranjera si su adversario López Obrador ganara las elecciones. En un spot de Meade que cuenta con 270 mil visualizaciones muestra una conversación entre dos trabajadores donde uno comenta que las empresas extranjeras van a retirar la inversión en México si “gana el Peje” y expresa:

–”Tengo miedo.

–Tranquilo va a ganar Meade–, responde su compañero.

“Andrés Manuel miente, él sí espanta las inversiones: Ricardo Anaya” es uno de los spots más populares del abandero panista que cuenta con más de 5 millones de reproducciones. Durante el segundo debate López Obrador dijo que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la Ciudad con 37 mil millones de dólares. Ese discurso es reproducido en el spot donde Anaya aprovechó para enfatizar lo que le refutó al tabasqueño:

“Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo ese numerito incluye la venta de Banamex y en 2004 la venta Bancomer no mientas responde con claridad, eres un farsante Andrés Manuel” acota el panista.

“Los criminales tienen que estar en la cárcel”, es el título de otro spot de Meade que cuanta con más de 8 mil visualizaciones. En el video el abandero priista expone sobre el tema de la inseguridad y da sus opciones para combatirla como fortalecer a la policía y reconocer a las fuerzas armadas “la otra al alternativa es alguien que hoy está al servicio de los narcotraficantes” y muestra la imagen de López Obrador.

“La corrupción se combate de frente: Ricardo Anaya” es otro spot de Anaya Cortés con 4 millones de reproducciones que sitúa el momento del primer debate donde el abanderado panista acusó al tabasqueño de que cuando fue Jefe de Gobierno sus más acercados colaboradores como “Ponce, Bejarano, Imaz recibiendo fajos de billetes en efectivo” y ahora los señala de formar parte de la campaña del líder de Morena como es el caso René Bejarano y Dolores Padierna Luna quien tras 30 años de militar en el PRD renunció para postularse como candidata a diputada federal por el distrito 12 por Morena, PT y PES en los comicios del 1 de julio.

OTROS

Uno de los spots más populares del canal de Meade Kuribreña que cuenta con más de 470 mil reproducciones es uno referente a la Reforma Educativa donde el priista aprovechó un discurso de López Obrador donde pronunció que cancelará la Reforma y da la bienvenida a las filas de Morena al nieto la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo, René Fujiwara quien se desempeñaba como Diputado federal por Nueva Alianza (NA).

Por otra parte el video más popular del abanderado priista es s el titulado “Demagogos, Andrés Manuel y Ricardo” que cuenta con de 25 millones de reproducciones que tiene como escenario es segundo debate presidencial que se llevó a cabo el pasado 22 de junio en Tijuana Baja California, donde Meade Kuribreña señaló:

“Demagogo él [Obrador] y Ricardo, el único que tiene una vida limpia de 20 años sin escándalos que puede explicar cómo vive soy yo” Ganó la experiencia, ganó Meade finaliza el spot.