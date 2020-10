Los Yanquis arrancan postemporada con paliza sobre los Indios

CLEVELAND._ Aaron Judge marcó la pauta del encuentro con un jonrón de dos carreras apenas al cuarto lanzameinto de Shane Bieber, y los Yanquis de Nueva York abrieron su serie de playoffs propinando el martes una tunda de 12-3 a los Indios de Cleveland.

Gerrit Cole recetó 13 ponches durante el encuentro realizado a unos kilómetros del lugar donde debatían simultáneamente el presidente Donald Trump y su rival Joe Biden.

En el Progressive Field, prácticamente no hubo debate sobre cuál fue el mejor equipo de la jornada.

Los Yanquis le cayeron a palos a Bieber, quien había sido el pitcher más destacado de las Grandes Ligas durante la campaña abreviada por la pandemia pero naufragó durante su debut en playoffs.

Judge y el resto de los Yanquis no habían enfrentado a Bieber en 2020, pero parecieron bien preparados, y realizaron estupendos swings ante el as de 25 años, quien registró sus peores cifras de la campaña al permitir siete carreras y nueve imparables en su labor de cuatro entradas y dos tercios.

Fue su actuación más breve desde el 9 de junio de 2019, cuando enfrentó a los propios Yanquis.

La serie, a un máximo de tres duelos, continúa este miércoles. El venezolano Carlos Carrasco tratará de evitar la eliminación de Cleveland, enfrentando al japonés Masahiro Tanaka.

