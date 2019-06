Lozoya Austin no serÃ¡ arrestado porque no lo van a encontrar, asegura su abogado

Lozoya Austin no será arrestado porque no lo van a encontrar, asegura su abogado

Javier Coello Trejo insiste que todo se trata de una persecución más política que legal contra su cliente

Noroeste / Redacción

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Ricardo Lozoya Austin, aceptó en entrevista con la agencia estatal Notimex, que el ex funcionario federal puede ser arrestado en cualquier momento, “si lo encuentran”, pero “no lo van a detener”, porque “no lo van a encontrar”.

El litigante se dijo confiado de la estrategia legal emprendida ante las acusaciones de las autoridades sobre su cliente, en las cuales el ex funcionario es señalado de cometer actos de corrupción durante su encargo al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por otra parte, Coello Trejo consideró “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra la posible aprehensión de Lozoya Austin, debido a que no compareció la semana pasada ante Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

Sin embargo, el litigante destacó que “el juicio de amparo continúa y vamos nosotros a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca nos citó para poder defendernos”.

Asimismo, Coello Trejo informó que se agotarán todas las vías legales en la defensa de Lozoya Austin, además de que aseguró que el ex director de Pemex se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque “dolido”, porque es injusto todo lo que le están imputando y “lo vamos a probar”.

El abogado del ex funcionario federal insistió que todo se trata de una persecución "más política que legal", tal y como lo expresó la semana pasada en una misiva el propio Lozoya Austin.

Sin embargo, Coello Trejo acotó que esa persecución no es de este Gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, “obviamente”, aunque indicó que no les consta que sea del anterior.

"Usted lo verá lunes próximo cuando yo dé a conocer lo que me ordenó hacer", declaró el abogado Coello Trejo en la entrevista con Notimex.

"De este sexenio no, no tenemos nada contra este sexenio, está cumpliendo con su obligación, pero sí vamos a probar que los datos que tiene la Fiscalía General de la República no son los adecuados", expuso el litigante.

"'¿Fue una trampa?', se le preguntó, a lo que respondió 'no, no una trampa', pero esto de los nitrogenados 'es de verdad de risa pensar que dos años antes de que Emilio Lozoya fuera director de Pemex, Altos Hornos le dio dinero'", dice la agencia estatal en su nota.

"¿Cómo sabían que iba a ser director de Pemex, si se supone que él iba a ser el secretario de Relaciones Exteriores, eso lo sabe todo el mundo?", añadió Coello Trejo.

"Es como si yo le doy dinero para que, si llega dentro de tres años al cargo, me dé un contrato. Es de risa, eso hay que probarlo ante la justicia", consideró el abogado.

El litigante adelantó que para probar la inocencia de Lozoya Austin, se recurrirá a todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales. Confió, también, en que el ex director de Pemex “no pisará la cárcel”.

De los familiares del exdirector de Petróleos Mexicanos, dijo que se congeló una cuenta de la esposa y otra de la mamá de Lozoya Austin, en cuyos casos ya se presentaron los amparos correspondientes. Respecto a la orden de aprehensión contra la hermana del ex funcionario federal, dijo que ella está a “buen recaudo”.

Ayer, la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, retiró la suspensión definitiva Lozoya Austin, misma que impedía fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) podría detenerlo.

Ello debido a que el ex director de Pemex incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso. Además, incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.

El pasado 25 de mayo, el juez de Control Artemio Zúñiga Mendoza ordenó la aprehensión de Lozoya Austin, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira Elizondo, accionista mayoritario y presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), por lavado de dinero, derivado de la compra que hizo Pemex de la planta Agro Nitrogenados.

Sin embargo, Lozoya Austin todavía puede presentar un recurso de revisión contra el fallo dictado hoy por la juez Ortega Tlapa, por lo que la suspensión podría continuar vigente hasta que un Tribunal colegiado no se pronuncie al respecto.

El pasado 11 de junio, Lozoya Austin anunció, a través de una carta, que no comparecería ante la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, hasta que no se aclaren diversas irregularidades en su actual proceso judicial.

Aunque se dijo dispuesto a decir “toda la verdad” en torno a las acusaciones en su contra, aclaró que también tiene el derecho de “cuidar su libertad”, además de que acusó a la FGR de incurrir en diversas irregularidades durante el proceso y se dijo víctima de una “persecución mediática y política”.

En la misiva difundida a través de su cuenta de la red social Twitter, Lozoya Austin recordó que la FGR solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en su contra, pese a que el delito que le imputa no es considerado “grave” ni amerita la prisión preventiva oficiosa.

Además, el ex funcionario federal señaló que las órdenes de cateo ejecutadas en la casa de sus padres no tenían razón de ser, ya que su hermana, Gilda Susana, a quien también involucran en un presunto caso de corrupción, se casó hace unos meses y tiene su propio domicilio, por lo que la inspección debió realizarse en dicho recinto.

Lozoya Austin afirmó que el pasado 30 de mayo compareció por escrito ante el juez de control y agente del Ministerio Público instructor de la carpeta de investigación, ante quienes solicitó copia de los registros que obran en la indagatoria, mismos que le fueron negados, lo que consideró un hecho “inaudito” en el proceso.

El ex director de Pemex previó que sí responde a los requerimientos de la autoridad, lo más probable es que sea ingresado de forma inmediata a una prisión, a pesar de que el protocolo en este tipo de casos no establece dicha sanción, según afirmó en su carta.

“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia tengo todo el derecho en cuidar mi libertadora que todas estas acciones son en definitiva una persecución política orquestada en mi contra”, escribió Lozoya Austin.

En cuanto al congelamiento de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el exdirector de Pemex lamentó que la medida haya sido aplicada también a las cuentas de su esposa y de su madre, ya que además de las afectaciones personales, esa acción también impacta en la vida de sus empleados y familias.

Lozoya Austin negó, también, haber adquirido de forma ilegal una propiedad en Ixtapa, Zihuatanejo, y usar una aeronave oficial para trasladarse hasta ese domicilio en Guerrero. Por otra parte advirtió que en cuanto la FGR cumpla con las garantías establecidas en la ley, estará dispuesto a colaborar con la indagatoria y revelar los nombres de todas las personas involucradas en los hechos que se investigan.

“Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación (sic) me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”, escribió el ex funcionario federal.

“Reitero que siempre he estado dispuesto a decir la verdad, con las consecuencias que haya para cualquier persona, pero recojo las expresiones del señor presidente de la República, en que nada por encima de la ley y todo dentro del estado de Derecho”, finalizó el ex director general de la paraestatal petrolera mexicana.