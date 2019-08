Lozoya dirá su verdad jurídica e histórica en 2 semanas, y si raspa a EPN y Videgaray, ni modo: Coello

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que en el rastreo financiero realizado en Europa, las autoridades mexicanas localizaron domicilios atribuidos al ex director de Pemex en Ginebra, Suiza, y en Nueva York

Sinembargo.MX

31/07/2019 | 10:24 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– En dos semanas se publicará el video en el que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), dirá la “verdad jurídica e histórica” de todo lo que ocurrió con la petrolera que dirigía y de cómo se compraron las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, y si en esas declaraciones salen implicados el ex Presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso “ni modo”, aseguró su abogado Javier Coello Trejo en entrevista con SinEmbargo.

El que fue director de Pemex durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) es investigado por haber recibido presuntamente unos 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, también está implicado en un caso de corrupción por la presunta venta irregular de una planta de fertilizantes.

Por este caso se emitió en mayo una orden de captura contra Lozoya y fue arrestado Alonso Ancira, dueño y presidente de Altos Hornos de México, en Mallorca (España).

Este día se informó que el ex director de Pemex renunció a la suspensión definitiva que impedía a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentar la segunda orden de aprehensión girada en su contra por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por lo que podría ser detenido en cualquier momento.

Sobre la suspensión, el abogado Coello explicó que en un principio se había solicitado este recurso legal porque cuando salió la información, el pasado 5 de julio, de que un juez de control había emitido a petición de la Fiscalía una orden de captura contra Lozoya, su madre, su esposa, su hermana y la señora que le vendió la casa en Ixtapa, no se precisaron los motivos y necesitaba saber más detalles.

Sin embargo, el juez le solicitó que el ex director de Pemex se presentara en un término de cinco días para ratificar esta suspensión.

“Yo me desisto (de la suspensión) porque el juez me ordena que yo presente a Emilio Lozoya en un término de cinco días, cosa que no lo voy a hacer, pero el amparo sigue y voy a presentar la ampliación de demanda y les voy a combatir todos los hechos y mentiras que dice la Fiscalía”, detalló.

La suspensión interpuesta por la defensa de Lozoya era referente al caso de la compra de una residencia de 1.9 millones de dólares en Ixtapa, Guerrero, por parte de la esposa de Lozoya Austin.

Según las indagatorias, Marielle Helene Eckes habría comprado la casa a Nelly Maritza Aguilera Concha, quien figuraba dentro de una de las empresas vinculadas al pago de sobornos al ex encargado de la petrolera mexicana.

Esta renuncia a la suspensión definitiva por parte de Lozoya no significa que haya negociado con la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero. “No hay ninguna negociación con la Fiscalía”, aseguró el abogado.

Este miércoles, Raúl Olmos, reportero de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer que en el rastreo financiero realizado en Europa, las autoridades mexicanas localizaron domicilios atribuidos al ex director de Pemex en Ginebra, Suiza, y en Nueva York.

“La Fiscalía General de la República ha identificado tres domicilios en Nueva York y uno en Ginebra, Suiza, vinculados a Emilio Lozoya y a su familia. La ubicación de los domicilios fue compartida a la Interpol, que apoya a la Fiscalía en la localización del ex director de Pemex para su detención”, dijo.

Sin embargo, Coello Trejo desmintió esta información.

“El señor Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción publica una serie de domicilios en Suiza y Nueva York y dice que son propiedades de Emilio Lozoya, eso es totalmente falso”, destacó el abogado. “Todas esas propiedades las tendrá que acreditar en su momento porque voy a proceder a demandarlo”.

De acuerdo con la información de Raúl Olmos, la Fiscalía localizó un domicilio en Ginebra atribuido a Lozoya cuando rastreaba los movimientos de una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie de la que se realizaron transferencias para la adquisición de la residencia del ex director de Pemex en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la Ciudad de México en 2012, y de la mansión en Ixtapa a nombre de su esposa Marielle Eckes, en 2013.

La Fiscalía también identificó que Lozoya aportó un domicilio en Nueva York en operaciones realizadas en la empresa JF Holding SA, constituida en Luxemburgo y en la que el ex director de Pemex participó como accionista.

“El domicilio en Nueva York atribuido a Lozoya es un departamento de lujo en el número 525 de West End Avenue, en el barrio Upper West Side de Manhattan, ubicado entre el Central Park y el río Hudson”, según el periodista.

Este día, Emilio Lozoya y Alonso Ancira reclamaron, uno desde la clandestinidad y otro desde España, que son víctimas de persecución por parte de las autoridades mexicanas.

Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio una entrevista a Quinto Elemento Lab desde el lugar en el que se esconde de la Fiscalía General de la República, mientras que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) habló frente a un juez en España.

El ex funcionario aseguró que las acusaciones formuladas en su contra son “un ataque político cobarde y sin fundamentos” para él y su familia. “Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción”.

De acuerdo con la información difundida este martes, Emilio Lozoya dio respuesta a un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación periodística realizada en conjunto con Quinto Elemento Lab.

Las declaraciones se hicieron llegar a través de su abogado, Javier Coello Trejo, el pasado sábado 27 de julio, es decir, tres días después de que agentes de la Interpol detuvieran a su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, en Alemania.

El abogado de Emilio Lozoya dijo a SinEmbargo que confía en que su cliente tendrá un juicio justo y se probará que todo lo que están diciendo es falso.

– ¿Ya tiene una fecha exacta de cuándo va a soltar Emilio Lozoya el video donde implica a al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray?

"En dos semanas se va a publicar el video, ahí va a decir la verdad de todo, si sale raspado Peña Nieto y Videgaray y otros pues ni modo, él va a decir la verdad jurídica e histórica".

– Luego de que Lozoya renunció a su suspensión de captura, ¿está considerando como una estrategia alguna negociación con la Fiscalía General?

"No hay ninguna negociación con la Fiscalía. Yo me desistí de la suspensión porque cuando sale la nota de que se había librado una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, de su mamá, su esposa, su hermana y la señora que le vendió la casa en Ixtapa, no salieron los hechos, entonces yo presenté un amparo e hice la suspensión provisional para conocer el caso, para que el Juez de Control lo remitiera a un Juez de Amparo y dijeran de qué se les acusaba".

"Se concede una suspensión provisional y luego la definitiva, yo tengo todos los datos y me desisto porque el juez me ordena que yo presente a Emilio Lozoya en un término de cinco días, cosa que no lo voy a hacer, pero el amparo sigue y voy a presentar la ampliación de demanda y les voy a combatir todos los hechos y mentiras que dice la Fiscalía".

– Usted ha dicho en varias entrevistas que su cliente se encuentra en México, ¿sigue sosteniendo estos dichos?

"Creo que el señor Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción es un gran policía, hoy publica una serie de domicilios en Suiza y Nueva York y dice que son propiedades de Emilio Lozoya, eso es totalmente falso, pero si la Fiscalía se está prestando con Mexicanos Contra la Corrupción a esas cosas, pues es problema de la Fiscalía".

"Todas esas propiedades que dice el señor Olmos que son de Lozoya las tendrá que acreditar en su momento porque voy a proceder a demandarlo. Esas propiedades no son de Lozoya, hay una donde él vivió cuando estaba en Nueva York, pero no son de él, pero bueno, si la Fiscalía se presta a estas cosas es problema de ellos".

– ¿Ha hablado con los abogados de Alonso Ancira para coordinar la defensa de ambos?

"He estado en contacto con sus abogados defensores, pero no hemos definido una estrategia. Tuvimos un contacto, pero no más".

– ¿Ha hecho contacto con el ex Presidente Enrique Peña o los abogados de éste?

"No tengo por qué contactarlo".

– ¿Ha hecho contacto con el Luis Videgaray o los abogados de éste?

"Menos a él (Videgaray), ni lo conozco".

– ¿Confía en que su cliente Emilio Lozoya tendrá un juicio justo

"Claro que sí, en cuanto estén las condiciones va a tener un juicio justo y vamos a probar que todo lo que están diciendo es falso. Estamos conforme a derecho, con la ley en la mano defendiendo a mi cliente".