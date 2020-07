Lozoya hizo ya declaraciones y señala a políticos y da detalles de desvíos de recursos, dice AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario destacó que hay que cuidarlo, luego que fuera cuestionado sobre por qué el ex funcionario del equipo de Enrique Peña Nieto no ha pisado la cárcel y fue llevado, en cuanto llegó, a un hospital privado

Sinembargo.MX

20/07/2020 | 09:39 AM

Ciudad de México.– Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, ya hizo una primera declaración en la que habla de políticos y de desvíos de recursos públicos, reveló esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que cuidar al señor, porque según información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario destacó que “hay que cuidarlo”, luego que fuera cuestionado sobre por qué el ex funcionario del equipo de Enrique Peña Nieto no ha pisado la cárcel y fue llevado, en cuanto llegó, a un hospital privado.

"Que a este señor lo cuiden. Dicen algunos ‘está en un hospital, no en una cárcel’. Pues hay que cuidarlo, no sólo por su salud, porque también merece eso como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente. Ayer estaba yo planteando el que no es porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia”, agregó.

Desde Palacio Nacional, López Obrador contó que, según leyó en diversos medios de comunicación, “que se filtró esa declaración. Ya se tiene. Ya casi es del dominio público. Ya casi la están publicando y al parecer es real, es cierta”.

“Lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes. Hay que cuidarlo. Otro es también que declaro cuál es mi postura para que no se vaya malinterpretar. Yo definí cuál es mi postura que vamos a heredar del régimen neoliberal”, añadió.

Más adelante, una reportera le preguntó al Jefe del Ejecutivo federal si consideraba que valían la pena todos los beneficios que se le podrían otorgar a Lozoya Austin por colaborar con la Fiscalía General de la República, y él aseguró que “vale la pena todo lo que va a decir”, ya que “es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción que no es pandemia, es peste”.

“Es el principal problema del País. Va a ayudar muchísimo porque no es tener en la cárcel a una, dos, a tres, a cinco, a 10, a 20, a mil personas. No es sólo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que sólo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de toda índole”, afirmó.