Lozoya le dio a Ricardo Anaya 6.8 millones por orden de Videgaray, expone la denuncia ante la FGR

El ex funcionario dijo que Ricardo Anaya, quien se postuló como Presidente en la elecciones de 2018, habló en esa reunión sobre sus aspiraciones a ser Gobernador de Querétaro y él entonces panista le aseguró que ya había negociado la entrega de dinero con Luis Videgaray

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), afirmó que entregó 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés en agosto de 2014, cuando era Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y buscaba postularse como Gobernador de Querétaro; el dinero habría sido obtenido de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebretch.

Emilio Lozoya habría hecho estas declaraciones a la Fiscalía General de la República (FGR), según un documento al que tuvo acceso El Universal. En la declaración, el ex funcionario aseguró que entregó el dinero por órdenes del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, expuso Emilio Lozoya según el oficio al que tuvo acceso la periodista Diana Lastiri y que está dirigido al Fiscal Alejandro Gertz Manero.

El ex funcionario dijo que Ricardo Anaya, quien se postuló como Presidente en la elecciones de 2018, habló en esa reunión sobre sus aspiraciones a ser Gobernador de Querétaro y él entonces panista le aseguró que ya había negociado la entrega de dinero con Luis Videgaray.

Lozoya Austin habría detallado en su denuncia de hechos que Norberto Gallardo, quien era integrante del Estado Mayor Presidencial y era su jefe de escoltas, entregó el dinero a una persona que Ricardo Anaya designó, y lo hizo en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.

El ex director de Pemex dijo al Fiscal en el escrito que se compromete a presentar a quien fue su jefe de escoltas para que de una entrevista.

El diario Reforma ya había informado sobre la entrega presuntamente irregular de dinero a Ricardo Anaya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las declaraciones que Lozoya ha hecho a la FGR, para aprobar las reformas se utilizaron 120 millones de pesos y por órdenes de Peña y Videgaray, los habría repartido a “un diputado y cinco senadores”.

El periódico publicó el 24 de julio pasado que parte del dinero lo habrían recibido Ricardo Anaya, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos actualmente gobernadores de Querétaro y Tamaulipas respectivamente.

Anaya Cortés espondió al diario el mismo día, en una carta calificó los dichos del exdirector de Pemex como falsos y absurdos.

Tras asegurar que “jamás” ha cometido un acto indebido, dijo que la información es absurda porque desde hace año el PAN impulsaba una Reforma Energética.

Apuntó que su voto a favor de dicha reforma fue por convicción y no por la entrega de algún recurso.

A la par, acusó que el Gobierno use la información de Lozoya Austin con un fin de golpeteo político.

LOZOYA DENUNCIA SOBORNOS

El Fiscal Gertz Manero informó el 11 de agosto que Lozoya Austin interpuso su primera denuncia ante la FGR y señaló directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.

Sin embargo, no solo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya, de acuerdo con el mensaje del Fiscal Gertz Manero, también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI.

El mensaje de la FGR fue breve: sobre Odebrecht dijo que hubo sobornos por más de 100 millones de pesos para la campaña electoral de 2012; que fueron el Presidente (Enrique Peña Nieto) y el Secretario de Hacienda (Luis Videgaray Caso) los que le ordenaron la entrega de ese dinero a “varios asesores extranjeros”.

Habló de la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales durante 2013 y 2014.

Según Lozoya, el monto utilizado para eso fue de 120 millones de pesos. De nueva cuenta, el Presidente y el Secretario de Hacienda le habrían ordenado repartirlos a “un diputado y cinco senadores”.

Luego, el Presidente y el Secretario de Hacienda le dieron otra instrucción: pagar 84 millones de pesos a “varios legisladores”, a un secretario de finanzas de un partido político y otros 200 millones de pesos para la Reforma Electoral.