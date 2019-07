Lozoya lo dirÃ¡ todo en video: por quÃ© se comprÃ³ chatarra, y cÃ³mo EPN y Videgaray saquearon Pemex

Lozoya lo dirá todo en video: por qué se compró chatarra, y cómo EPN y Videgaray saquearon Pemex

El abogado del ahora prófugo de la justicia, Javier Coello Trejo, dijo a Reforma que el video será dado a conocer en medios dentro de dos semanas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), revelará en un video cómo la petrolera que dirigía compró las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, además de la responsabilidad que habrían tenido el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray.

El abogado del ahora prófugo de la justicia, Javier Coello Trejo, dijo a Reforma que el video será dado a conocer en medios dentro de dos semanas. En él, explicó, Lozoya hablará sobre cómo Peña Nieto y Videgaray “saquearon a Pemex“.

“En el video contará sobre todo por qué se llevaron a cabo las compras de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, quién autorizó las compras, cómo fueron, también hablará sobre el huachicol en el sexenio pasado y cómo es que Videgaray y Peña saquearon a Pemex”, adelantó Coello Trejo.

El abogado Coello Trejo, ya había adelantado hace dos días durante el programa “Los Periodistas” para Radio Centro que su cliente exhibirá próximamente la participación del Luis Videgaray en la compra de la planta Fertinal y del ex Presidente Peña Nieto con la adquisición de la planta Agro Nitrogenados que la petrolera hizo a Altos Hornos de México (AHMSA).

Coello reconoció en esa ocasión que ya iban a exponerlo, pero la confesión se retrasará por la detención de la madre de Lozoya Austin, Gilda Margarita Austin y Solís, esta semana en Alemania. “Ya íbamos a hacerlo, pero con esto de la mamá vamos a esperar un poquito”, dijo.

“Es un video donde dirá todo lo que tiene que decir”, dijo el abogado sobre la grabación que se expondrá.

Emilio Lozoya tiene dos órdenes de aprehensión, una librada por lavado de dinero y otra por lavado, asociación delictuosa y cohecho.

Hoy, un juez federal le negó al ex director de Pemex acceder a sus cuentas bancarias.

En entrevista con “Los Periodistas” aseguró a que los culpables en las compras de las plantas quedarán exhibidos. “Por lo que hace a Fertinal, en cuanto destapen el asunto voy a presentar todas las pruebas que tengo y ahí voy a exonerar a mi cliente”, dijo .“[Peña Nieto y Videgaray] ya debían haber sacado la cabeza, pero pues acuérdese que en este país se acabaron las lealtades y eso se llama cobardía”, expuso.

Coello Trejo afirmó que en la compra de Fertinal Luis Videgaray habría sido el autor de la trama y su cliente fue despedido de Pemex cuando se opuso. “Ya lo va a decir Emilio públicamente”, aseguró.

“La compra [de Fertinal] se hace en diciembre y a Emilio lo corren en enero, el señor Covarrubias lo dijo, Emilio Lozoya ni siquiera bajó, ni siquiera nos recibió, ni estuvo en las operaciones, él estuvo siempre en contra de la compra”, señaló el abogado.

Esta no es la primera vez que Javier Coello afirma que Luis Videgaray estuvo involucrado en la compra de las plantas chatarra de Pemex. En una conferencia realizada el 26 de junio el abogado aseguró que “resulta inexplicable” que la Fiscalía General de la República no haya llamado a declarar a Luis Videgaray Caso y al ex Presidente Enrique Peña Nieto por la compra de la planta de Agro Nitrogenados.

“Es incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra, los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) que estuvieron presentes en la sesión del pasado 16 de diciembre de 2013”, dijo en esa conferencia de prensa.

“Si quieren realmente encontrar y castigar a los responsables, no es a Emilio Lozoya a quien tienen que voltear a ver”, afirmó.

Agro Nitrogenados y Fertinal fueron adquiridas por Pemex entre los años 2013 y 2015.