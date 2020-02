Lozoya operÃ³ red de lavado de decenas de mdd con Odebrecht, OHL y AHMSA: UIF

Lozoya operó red de lavado de decenas de mdd con Odebrecht, OHL y AHMSA: UIF

El funcionario federal dijo que en esta trama de corrupción están implicadas varias empresas y constructoras

Noroeste / Redacción

Emilio Lozoya Austin, ex director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), utilizó una red de lavado de dinero que movió decenas de millones de dólares en distintos países, para así intentar ocultar el origen del dinero ilícito que poseía, según lo dijo este miércoles 12 de febrero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

Al participar en el foro "Transparencia para combatir la corrupción", el funcionario federal dijo que en esta trama de corrupción están implicadas varias empresas y constructoras, entre ellas la brasileña Odebrecht, la española OHL y la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA), de las que Lozoya Austin recibió transferencias a través de una red de sociedades y cuentas bancarias.

"Más o menos, en los montos bloqueados por esta operación, estamos hablando de 97 millones de pesos y 12 millones de dólares, y los montos denunciados son por 119 millones de dólares y 63 millones de pesos", detalló el titular de la UIF.

Según Nieto Castillo, además de Lozoya Austin, en la trama de transferencia de recursos, comentó, están implicadas su mamá Gilda Margarita Austin Solís y su esposa Marielle Helene Eckes, quienes recibieron recursos a sus cuentas bancarias, dinero, que recorrió Suiza, Islas Vírgenes, Antigua, Liechtenstein, Mónaco, Brasil, México, Alemania, entre otros países.

"Lozoya es la persona que está en un círculo azul, la esposa está en un círculo rojo y en la esposa hay una empresa, Yacani, que es propiedad de la esposa, que a su vez tiene una socia accionista que fue miembro del Consejo Directivo de Altos Hornos de México", expuso Nieto Castillo.

"Lo que hay es la transferencia de 3.8 millones de dólares de Altos Hornos de México a una empresa filial de Odebrecht, la empresa filial de Odebrecht le envía el dinero a Tochos, que es una empresa constituida por Emilio Lozoya en Suiza", señaló Nieto Castillo.

"Y de ahí vienen transferencias a la señora madre del señor Lozoya, a la hermana, y a otra persona para la adquisición de una casa en Lomas de Chapultepec", indicó el funcionario federal, quien recordó que fue la propia UIF la que interpuso una denuncia contra el ex director general de Pemex y además atendió diversos requerimientos de la FGR sobre el caso.

Más temprano este mismo día, Nieto Castillo confirmó que exiten cuatro denuncias contra Lozoya Austin, por los casos de la constructora brasileña Odbrecht, otra por la compra de la la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) -en 273 millones de dólares-, así como por “algún tema de defraudación fiscal”, y la compra de un astillero en España.

“Se ha confirmado por la Fiscalía General de la República la detención del señor Emilio Lozoya. Yo creo que es un caso muy importante para efecto de ir avanzando en esta política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia la corrupción y a la impunidad”, indicó Nieto Castillo, entrevistado por medios en el Senado de la República.

“Primero, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya, por los casos de Odebrecht, Agronitrogenados, algún tema de defraudación fiscal. Y, estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión”, abundó el titular de la UIF.

“Creo que hay que reconocer mucho el trabajo del doctor Gertz Manero, y creo que es importante que se haya dado este paso, para poder llevar a los responsables de casos de corrupción a los tribunales”, indicó el funcionario federal.

“Hay dos casos que todavía no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación, y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España, en donde hay perdidas por 50 millones de euros”, detalló Nieto Castillo.

“83 millones [de pesos] en un caso similar a la ‘Estafa Maestra’, para una universidad pública. Estamos revisando otros casos similares, para determinar cuál fue el monto total […] Yo confío en el trabajo de la Fiscalía General y creo que debemos seguir confiando en las instituciones”, dijo el titular de la UIF sobre otra investigación abierta contra Lozoya Austin.

“Felicito al Dr. Gertz Manero por el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra de Emilio Lozoya. Acciones para cumplir el objetivo del Presidente @lopezobrador_ de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, había escrito antes Nieto Castillo en su cuenta de la red social Twitter.

El ex director general de la Pemex fue detenido la mañana de este martes 12 de febrero en Málaga, según lo informó la Policía Nacional de España. Esta información fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de Twitter.

El ex funcionario federal cuenta con órdenes de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Efectivamente después de un largo peregrinar con la orden de aprehensión y con Interpol y en este caso de la policía española; logramos la detención”, dijo el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Por su parte, en entrevista por separado para ese mismo espacio radiofónico, el abogado Javier Coello Trejo, dijo que la noticia de esta detención fue “como balde de agua fría”, pero se buscará reparar la defensa en España.

“Agotaremos todas las pruebas en el juicio de extradición. Me cayó como balde de agua fría. Ni modo, así es esto. Tenemos las pruebas, desahogaremos las pruebas que la justicia mexicana no nos permitió desahogar. Tendré que hablar con él y me tendré que ir a España”, detalló el litigante.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó en exclusiva para El Heraldo de México la detención de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, en Málaga, España.

“En el caso de Lozoya, [su detención] si se complicó más por sus vínculos con sus familiares en Alemania y la nacionalidad de su esposa, hizo que la investigación se complicara mucho”, abundó Gertz Manero en otra entrevista, otorgada al Heraldo Radio.

En agosto de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) envió un citatorio al ex director general de Pemex para comparecer por presuntamente haber recibido los 10 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Previo al citatorio de la PGR, el diario brasileño O’Globo reveló que Odebrecht habría pagado 10 millones de dólares a Lozoya Austin a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares, para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.

El 21 de agosto del 2019, el diario estadounidense The Wall Street Journal, basado en una fuente con conocimiento del caso, informó que Lozoya Austin también recibió unos 2.8 millones de dólares en sobornos relacionados con la compra de Pemex en 2015 de Grupo Fertinal, “una compañía de fertilizantes en problemas”.

El pasado 26 de julio, Javier Coello Trejo, abogado del ex funcionario federal, avisó que su cliente revelará quiénes son los verdaderos responsables del saqueo de la empresa paraestatal. Lozoya Austin dará a conocer nombres y pruebas, además de detalles de la transacción para la adquisición de la planta Agro Nitrogenados, la cual se compró a sobreprecio.

El 3 de julio del 2019, Lozoya Austin solicitó por escrito a Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, autorizar los interrogatorios del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, por la compra que la paraestatal mexicana realizó de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), en 273 millones de dólares.

Según lo informaron varios diarios nacionales, basados en informes del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ex director de Pemex pidió nueve testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex titular de la Secretaría de Energía (Sener); Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lozoya Austin solicitó, también, los testimonios de de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la petrolera mexicana, y de Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de la paraestatal y de Pemex Fertilizantes.

A su vez, la FGR reportó que la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, en la que se revisa la participación de exintegrantes del Consejo de Administración de Pemex en la presunta compra irregular de Agronitrogenados, en 2014, a un sobreprecio de 475 millones de dólares, sin que probablemente Pemex obtuviera algún beneficio, está en la etapa final de integración.

El expediente contiene los nombres de 15 personas, entre secretarios, subsecretarios y coordinadores de Pemex, los secretarios de Hacienda y Medio Ambiente, quienes debieron conocer, por normativa, la compra que encabezó Lozoya Austin.

El 2 de julio del 2019 se conoció que el Gobierno Federal investigaba a la esposa de Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, y a Tania Beatriz López Abbud, apoderada legal de la empresa Yacani, propiedad de la pareja sentimental del ex funcionario federal, a través de la cual AHMSA, habría pagado sobornos por la compra de la planta chatarra en Veracruz.

López Abbud formó parte del Consejo de Vigilancia, Consultivo y Comisarios de AHMSA, de 2012 a 2014, y a la par era socia y representante de Yacani. En ese último año, Pemex, al mando de Lozoya Austin, realizó la compra de fertilizantes Agro Nitrogenados a AHMSA.

El pasado 17 de junio, la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, retiró la suspensión definitiva Lozoya Austin, misma que impedía fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que la FGR podría detenerlo.

Ello debido a que el ex director de Pemex incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso. Además, incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.

El pasado 25 de mayo, el juez de Control, Artemio Zúñiga Mendoza, ordenó la aprehensión de Lozoya Austin, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira Elizondo, accionista mayoritario y presidente de AHMSA, por lavado de dinero, derivado de la compra que hizo Pemex de la planta Agro Nitrogenados.