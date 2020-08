Lozoya revela que Javier Duarte le regaló un Ferrari a Peña Nieto

En la denuncia que el ex titular de Pemex realizó ante la FGR, se señala que el ex Gobernador era muy cercano a Peña Nieto

Sinembargo.MX

20/08/2020 | 08:06 AM

Coahuila.- El entonces Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, le regaló al Presidente Enrique Peña Nieto un Ferrari, acusó Emilio Lozoya en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con Vanguardia.

En la denuncia que el ex titular de Pemex realizó ante la FGR, se señala que el ex Gobernador era muy cercano a Peña Nieto.

“En el marco de las celebraciones del ‘Día de la Marina’ en Veracruz, el entonces Gobernador del Estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al Presidente”.

“Al subir, al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me regaló el gober’, mostrándonos en estos momentos la parte interior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: ‘Este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos’, y a un lado estaban las llaves del auto”, narra Lozoya en la página 41 de su declaración.

En este documento, el ex titular de Pemex cuenta que él sabía de la estrecha relación entre el Presidente y el Gobernador de Veracruz, ya que antes Luis Videgaray le había instruido a facilitar diversos tipos de combustibles, ya que Peña Nieto se había comprometido a apoyar la gestión de Duarte.

“Días después comentando este tema con Antero Rodarte (a quien identifica como quien manejaba el efectivo del Presidente) me comentó que el Ferrari ya se encontraba en la bodega del Museo del Presidente”, declaró Lozoya.

FGR desmiente filtración a medios de la denuncia de Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió que la copia de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicano (Pemex), que circula en medios de comunicación haya sido entregada por la institución y advirtió que ya abrió una carpeta de investigación por esta filtración.

A través de un comunicado, la FGR informó que se ha iniciado la investigación correspondiente para dar con las personas que hayan tenido acceso a ese documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias.

El documento que se filtró el día de hoy a los medios es la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la FGR en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.

En la copia de la denuncia el ex jefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, le instruyeron reunirse con Luis Weyll, ex representante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.

“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó.

El documento es la denuncia formal que presentó Lozoya, extraditado el 17 de julio de España a México, donde afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex (2012-2016).

Además, Lozoya acusó a Peña Nieto y Videgaray de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.

Andrés Manuel López Obrador, ha pedido tratar a Lozoya como “testigo protegido” al insistir que la FGR “debe transparentar todo el proceso” para conocer nombres y montos de políticos involucrados.