Lozoya será testigo colaborador de la FGR: AMLO

No pararía investigación contra EPN, dice el Presidente

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos, será un "testigo colaborador" de la Fiscalía General de la República, para señalar a implicados en casos de corrupción.

"Tengo información, porque lo ha manifestado la Fiscalía, de que hay un compromiso o un acuerdo para que el señor Lozoya informe de lo que sucedió. Es una especie de testigo protegido, aquí se le llama testigo colaborador", expresó el Mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo federal confió que gracias a lo que de a conocer Lozoya, "se sabrá quiénes están implicados y hasta dónde llegan" los casos de corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Acerca de esta extradición es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el País, para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos [...] Creo que no debemos anclarnos en el pasado, debemos pensar hacia adelante e iniciar una etapa nueva, como ya está sucediendo, sin permitir la corrupción", expresó el político tabasqueño.

"No es solo juzgar a determinadas personas. Sí es importante el castigo, pero lo más importante en un País como el nuestro donde ha imperado la corrupción, es estigmatizarla [...] No soy tapadera de nadie. Si el pueblo decide que se juzgue a ex Presidentes, que se les juzgue", abundó López Obrador.

"Si las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, abren una investigación contra el ex Presidente [Felipe] Calderón [Hinojosa] y [Emrique] Peña Nieto, adelante", dijo el Mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina desde Manzanillo, Colima.

"No lo puedo hacer, no lo puedo hacer [frenar las investigaciones], políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, siempre actúo como pienso, desde que tomé posesión en el discurso inicial del Gobierno trate el tema. Para que no se olvide, la próxima semana lo vamos a poner aquí, lo que dije sobre este asunto", indicó.

"Sin embargo, no soy tapadera de nadie, yo llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo de México, mi único amor es el pueblo de México, no tengo compromisos con grupos de intereses creados. De modo que, lo que diga el pueblo y en este caso lo que diga la autoridad competente, la Fiscalía General de la República", agregó López Obrador.