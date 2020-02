Lozoya serÃ¡ trasladado de MÃ¡laga a Madrid por cuestiones administrativas

Lozoya será trasladado de Málaga a Madrid por cuestiones administrativas

Las decisión fue tomada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias española, con el objetivo de que el ex funcionario federal mexicano esté cerca de la Audiencia Nacional de España

Noroeste / Redacción

Emilio Lozoya Austin, ex director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos, será trasladado de su actual reclusión en una cárcel de la ciudad de Málaga a otra de la capital española Madrid, debido a cuestiones administrativas.

Las decisión fue tomada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias española, con el objetivo de que el ex funcionario federal mexicano esté cerca de la Audiencia Nacional de España, encargada de su proceso de extradición solicitada por las autoridades mexicanas.

Según lo informó la agencia Europa Press en un despacho, la fecha del traslado de Lozoya Austin aún no se ha determinado, pero sería en pocos días y lo más probable es que sea a Soto del Real, un centro de referencia de la Audiencia Nacional.

El ex funcionario federal mexicano se encuentra internado en el módulo cinco de la prision de Alhaurín de la Torre, en Málaga, destinado a quienes ingresan por primera vez a un centro de este tipo.

Las autoridades del centro carcelario decidieron aplicar las normas habituales de seguridad, y le destinaron una celda de unos nueve metros cuadrados, que podría albergar a otra persona, pero que en este caso usa sólo Lozoya Austin.

Las instalaciones de la celda son de hormigón, excepto la litera con dos camas, además de un lavabo, un inodoro y una mesita. En Alhaurín de la Torre la rutina cotidiana empieza a las 8:30 horas con el desayuno y actividades optativas. A las 13:30 se les cita para la comida y la cena a las 19:30 horas.

El director general de Pemex fue detenido cuando descendía de un taxi, la mañana del miércoles 12 de febrero, en los alrededores de la urbanización de lujo de La Zagaleta, en la Costa del Sol, en Málaga, según lo informó la Policía Nacional de España.

El ex funcionario federal -quien estaba prófugo de la justicia desde mayo del 2019 y sobre quien pesaba una orden de búsqueda y captura internacional- es acusado por las autoridades mexicanas por delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, además de un fraude por 280 millones de dólares.

“Efectivamente después de un largo peregrinar con la orden de aprehensión y con Interpol y en este caso de la policía española; logramos la detención”, dijo el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Por su parte, en entrevista por separado para ese mismo espacio radiofónico, el abogado Javier Coello Trejo, dijo que la noticia de la detención del ex funcionario federal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto hasta febrero del 2016, fue “como balde de agua fría”.

“Agotaremos todas las pruebas en el juicio de extradición. Me cayó como balde de agua fría. Ni modo, así es esto. Tenemos las pruebas, desahogaremos las pruebas que la justicia mexicana no nos permitió desahogar. Tendré que hablar con él y me tendré que ir a España”, detalló el litigante.

“En el caso de Lozoya, [su detención] si se complicó más por sus vínculos con sus familiares en Alemania y la nacionalidad de su esposa, hizo que la investigación se complicara mucho”, abundó Gertz Manero en otra entrevista.

Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional de España, determinó el jueves 13 de febrero, prisión provisional incomunicada para el licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y también abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El magistrado tomó declaración al ex funcionario federal mexicano por videoconferencia, desde Málaga, debido a que aún no ha sido trasladado a Madrid. El ex director general de Pemex no aceptó la extradición al ser reclamado por el Gobierno de México.

El juez decidió enviar a prisión al ex Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, por riesgo de fuga, al no tener arraigo laboral, ni de domicilio en España, país en el que llevaba tan sólo dos días al momento de su detención.

Moreno destacó que en el momento de la detención, el ex director general de Pemex se identificó con un nombre falso (Jonathan Solis Fuentes), y que la gravedad de la pena que se le puede imponer a Lozoya Austin es de hasta 15 años de prisión.

A partir del jueves 13 de febrero, las autoridades mexicanas -entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)- tienen 45 días para presentar toda la documentación correspondiente contra Lozoya Austin, sin embargo, el proceso de extradición a México del ex director general de Pemex puede prolongarse hasta 6 meses.

Ese mismo día, el presidente López Obrador afirmó que en su Gobierno “no hay protección para nadie”, además de que dijo confiar en que se logrará la extradición a México de Lozoya Austin.

“Yo creo que no se debe de dar tregua a la corrupción. No hay protección para nadie. Se castiga parejo a todo el que comete un delito y lo hacen las autoridades correspondientes y en el marco de la legalidad, eso es lo que está haciendo la Fiscalía en este caso”, declaró el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“Siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, dijo, para luego ser cuestionado si confía en que la FGR tenga éxito en el caso de extradición de Lozoya Austin, respondió: “Yo pienso que sí, porque está haciendo su trabajo muy bien”, indicó.

López Obrador advirtió que no existe consigna especial contra Lozoya Austin, cuya detención está relacionada, según el mandatario nacional, con el caso de la constructora brasileña Odebrecht y la venta de plantas de fertilizantes.

“Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso está detención en España y ya los pormenores se conocen, los delitos por los que se le acusa, lo que tiene que ver con el caso Odebrecht y también lo de la compra de unas plantas de fertilizantes, eso es lo que llevó a la aprehensión del ex director de Pemex”, comentó el presidente.

Un día antes de la declaración del mandatario nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que el ex director general de Pemex utilizó una red de lavado de dinero a través de la cual movió decenas de millones de dólares en distintos países, para así intentar ocultar el origen del dinero ilícito que poseía.

El funcionario federal dijo que en esta trama de corrupción están implicadas varias empresas y constructoras, entre ellas la brasileña Odebrecht, la española OHL y la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA), de las que Lozoya Austin recibió transferencias a través de una red de sociedades y cuentas bancarias.

“Más o menos, en los montos bloqueados por esta operación, estamos hablando de 97 millones de pesos y 12 millones de dólares, y los montos denunciados son por 119 millones de dólares y 63 millones de pesos”, detalló el titular de la UIF.

Según Nieto Castillo, además de Lozoya Austin, en la trama de transferencia de recursos, comentó, están implicadas su mamá Gilda Margarita Austin Solís y su esposa Marielle Helene Eckes, quienes recibieron recursos a sus cuentas bancarias, dinero, que recorrió Suiza, Islas Vírgenes, Antigua, Liechtenstein, Mónaco, Brasil, México, Alemania, entre otros países.

“Lozoya es la persona que está en un círculo azul, la esposa está en un círculo rojo y en la esposa hay una empresa, Yacani, que es propiedad de la esposa, que a su vez tiene una socia accionista que fue miembro del Consejo Directivo de Altos Hornos de México”, expuso Nieto Castillo.

“Lo que hay es la transferencia de 3.8 millones de dólares de Altos Hornos de México a una empresa filial de Odebrecht, la empresa filial de Odebrecht le envía el dinero a Tochos, que es una empresa constituida por Emilio Lozoya en Suiza”, señaló Nieto Castillo.

“Y de ahí vienen transferencias a la señora madre del señor Lozoya, a la hermana, y a otra persona para la adquisición de una casa en Lomas de Chapultepec”, indicó el funcionario federal, quien recordó que fue la propia UIF la que interpuso una denuncia contra el ex director general de Pemex y además atendió diversos requerimientos de la FGR sobre el caso.

Más temprano ese mismo día, Nieto Castillo confirmó que existen cuatro denuncias contra Lozoya Austin, por los casos de la constructora brasileña Odebrecht, otra por la compra de la la planta Agronitrogenados a AHMSA -en 273 millones de dólares-, así como por “algún tema de defraudación fiscal”, y la compra de un astillero en España.

- Con información de Notimex