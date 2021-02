En redes sociales

Lucero condiciona su regreso a las telenovelas

La actriz y cantante mexicana contó que sí quiere regresar a las telenovelas, pero con una condición

Franco Parra

A través de su canal de YouTube llamado Lucero Mucho que Contar, la estrella mexicana platicó sobre Helena, uno de sus personajes en la telenovela Por Ella Soy Eva y explicó qué es lo que necesita para regresar a la televisión como actriz.

“Cuando me preguntan mucho si voy a volver a hacer una telenovela, yo respondo que me encantaría, porque amo las telenovelas, son parte de mi carrera, de estos 40 años ininterrumpidos que tengo de carrera artística, pero necesito una historia que me atrape, una historia que me enamore”, inició.

Para Lucero, las telenovelas son algo que le apasiona y disfrutar mucho hacer y, por ese motivo, le gustaría que su próximo personaje fuera uno con el que se sintiera cómoda y le emocionara hacerlo todos los días.

“Que yo lea una sinopsis, unos libretos, un guion y que yo diga este es un melodrama que quiero hacer, es un personaje donde me veo reflejada, donde siento que hay matices para poder trabajar con ellos, transmitirle al público y traspasar la pantalla”, señaló.

La novia de América, sin embargo señaló que no tiene prisa en regresar a la televisión, ya sea en una telenovela, serie u otro proyecto.

“Yo siento que todo lo que sucede llega en el momento perfecto y es perfecto, y ya llegará una gran telenovela, un gran melodrama o una gran historia”, compartió.

Yo no sé si sea para una serie en donde yo pueda sentirme plena como actriz.

A lo largo de sus 40 años como artista, Lucero ha participado en diversas telenovelas, entre ellas, Soy tu Dueña, Mañana es para Siempre, Lazos de Amor, Alborada, entre otras.