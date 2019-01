JUSTICIA

Lucha por centro de justicia de Guasave genera pugna entre abogados... y diputados

Dos bloques de litigantes se disputan la gestión impulsados unos por la diputada Flora Miranda y los otros por el legislador Eleno Flores

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La lucha por lograr que Guasave sea sede de un distrito judicial y que se construya un centro de justicia penal que dé servicio a los habitantes de este municipio y de Sinaloa tiene enfrentados a dos bloques de abogados que se pelean la paternidad de la gestión.

Uno de los grupos que es encabezado por Wilfrido Valenzuela es apoyado por la Diputada local, Flora Miranda Leal, y el otro grupo que comandan Efraín Ibarra Espinoza y Ricardo Beltrán Verduzco es respaldado por el también legislador Eleno Flores Gámez.

Acompañado por un grupo de abogados, Valenzuela dijo que presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para pedir la autonomía de Guasave y Sinaloa en materia judicial, la cual se modificó el 23 de noviembre de 2018.

"Se modificaron unos artículos de la fiscalía y automáticamente el Congreso me requirió para la modificación de la misma para fundamentar y motivar la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, entonces ya está la autonomía y en base a esta iniciativa se hizo la reasignación de recursos (para el centro de justicia penal)", aseveró.

"Ya está esto para reasignar y no me parece correcto que haya abogados que no conozcan el derecho administrativo que no se puede reasignar un recursos cuando no hay una autorización de ejercicio", dijo.

El abogado litigante subrayó que son en total cuatro iniciativas las que se han presentado en el Congreso para la creación del distrito judicial independiente de Guasave y Sinaloa.

"El presupuesto que Flora Miranda inició con 30 millones de pesos sí se va a poder ejercer en Guasave", manifestó.

Sin embargo, más tarde y en el mismo lugar se reunió el otro bloque de abogados para aclarar que los 100 millones de pesos que dijo Miranda Leal que se habían aprobado para el centro de justicia penal de Guasave solo fue una ilusión.

"Nosotros desde un principio sumamos a la Diputada (Flora Miranda) y ella en una reunión nos excluyó. Estamos en favor de que venga (el centro de justicia penal), pero primero hay que cumplir con la formalidad legal, primero es decretar circuito judicial a Guasave, antes de cualquier cosa, el presupuesto vendrá por añadidura", expresó Beltrán Verduzco.

Efraín Ibarra Espinoza dijo que lo importante es que se presente una iniciativa que integre las cuatro que ya se han presentado para reformar el decreto 177 y crear el distrito judicial de Guasave y Sinaloa, dejando al lado los protagonismos.

Llama Abel Meza a dejar atrás el celo profesional

El ex presidente de la FAS y líder moral de los abogados guasavenses, Abel Meza Sandoval, llamó a sus compañeros a dejar atrás el celo profesional y unirse para concretar la creación del distrito judicial de Guasave y Sinaloa.

"Hay mucho celo profesional. Que porque lleva el caso Efraín a la vanguardia se enoja fulano o zutano, que lo lleva Melquiades o que lo lleva Ricardo, no hay que colgarnos medallitas, el mérito es de todos, la cosa es que los abogados como uno solo y los legisladores hagamos una causa común", expresó.

Meza Sandoval estuvo en la reunión con los dos bloques de abogados que se disputan la gestión por separado y al final señaló la falta de coordinación en el propio gremio y entre los diputados locales guasavenses, porque el beneficio será para toda la sociedad.