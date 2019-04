Lucha por igualdad de gÃ©nero se ha escrito con violencia: Magistrada

PRESENTA LIBRO

Lucha por igualdad de género se ha escrito con violencia: Magistrada

La magistrada Mónica Areli Soto Fregoso quiso dejar un testimonio escrito de la lucha y de violencia que las mujeres han enfrentado por décadas, para lograr lo que es una realidad: la paridad de género.

Y ese reto lo impulsó acompaña de otras sinaloenses que compartieron la idea de escuchar esas voces de mujeres que son y que serán parte de la historia, en el eco de este tema.

En ese contexto, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó el libro “2018 el año de la paridad de género”, breve recuento de la justicia electoral.

En un acto público, la acompañó la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Karla Zazueta, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa; colaboradoras, funcionarios, académicos y diputados.

“La palabra con la que quiero comenzar es gratitud, empecé a plasmar lo que parecía una locura, cuando le comenté a una colaboradora, una sinaloense, Alejandra Montoya, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué vamos a dejar nosotras de testigo del proceso electoral que abone del avance de las mujeres de la política, y en los cargos políticos electorales?, paridad de género pareciera muy fácil, es una frase corta, pero qué pasó desde 1953, por poner una fecha de referencia, aunque la lucha viene desde antes, cuando la mujer logró reconocer el voto y su derecho universal de votar y ser votada hasta el 2018”, comentó en su charla, durante la presentación.

En el camino para documentar el libro, compartió, encontró que alcanzar estos espacios no fue fácil.

“La paridad no llegó sola, la paridad no llegó fácil, ustedes que están aquí me podrán atestiguar... la paridad lamentablemente no llegó sin violencia, nosotros quisimos plasmar y queremos dejar un testimonio breve, un testimonio de lo que fue este proceso electoral, nosotros necesitamos concretizar la visión de los que estuvieron ahí, de diferente manera”, comentó.

La magistrada es un funcionaria que se ha abierto paso en cargos públicos desde su natal Baja California Sur, desde allá ha surcado en busca de oportunidades. Ahora encontró en Sinaloa eco.

En el libro “2018 el año de la paridad de género”, breve recuento de la justicia electoral, Soto Fregoso es coordinadora, comparte créditos con Alejandra Montoya Mexia y Alicia María Ocampo Jiménez.

Su texto comienza con el capítulo sobre derechos humanos y derechos políticos-electoralesde las mujeres en México, de ahí parte la lucha de género para ocupar espacios.

Al respecto, la diputada Graciela Domínguez, precisó que todavía falta ganar terreno, pero al menos, en las cámaras de diputados y senadores, casi la mitad de las curules las ocupan mujeres, y ese es un avance.

“La paridad no llegó sola, la paridad no llegó fácil, ustedes que están aquí me podrán atestiguar... la paridad lamentablemente no llegó sin violencia"...

Mónica Areli Soto Fregoso

