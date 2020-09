Lucía Cruz Ramírez

Lucía Cruz, se prepara para el futuro

La ex alumna de Jean Piaget vive la experiencia de estudiar Ingeniería Financiera, a distancia

Franco Parra

Culiacán._ Estudiar una licenciatura a distancia es un gran reto para Lucía Cruz Ramírez, ya que el proceso de adaptación es más largo o complicado por la situación sanitaria por Covid-19, pero nada que no se pueda hacer.

“Creo que el mayor reto de estudiar una licenciatura, que de por sí ya es difícil con la nueva normalidad, es entender y estar al día con los temas que se dan en clases, evitando todas las posibles distracciones que podemos encontrar en nuestra casa. También creo que el socializar y conocer a nuestros compañeros es mucho más difícil por medio de una pantalla”, dijo.

Lucía Cruz Ramírez es ex alumna del Instituto Bilingüe Jean Piaget, institución que formó parte de su desarrollo en todos los sentidos y de la cual se siente agradecida por el tiempo y experiencias que vivió durante su paso por las aulas.

“Haber pertenecido a Jean Piaget, además de grandes anécdotas por contar, me deja enseñanzas, pero sobretodo deja marcas y personas en mi vida que por mucho tiempo se convirtieron en mi todo diario. Los maestros y mis amigos y compañeros, así como el ambiente positivo de estudio y convivencia son un impulso muy grande y algo que llevaré conmigo toda mi vida", expresó.

Lucía con, Jorge Alberto Cruz Santana, Delia María Ramírez León y Ana Sofía Cruz Ramírez.

Comparte su alegría

La alumna obtuvo el 70 por ciento de beca para estudiar Ingeniería Financiera en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y es que desde pequeña supo qué iba a estudiar y que se dedicaría a un área que estuviera dentro del ámbito financiero, ya que gracias a su papá, quien ha trabajado en bancos, fue una gran influencia.

“Gracias a los exámenes sicométricos que nos aplicaron en la escuela pude darme cuenta de mis aptitudes y mis intereses, y después de ver cuáles eran mis opciones, decidí que lo que más me gustaba era Ingeniería Financiera, por las materias y la tasa de empleabilidad tan alta que tiene esta carrera, así como el hecho de que conlleva moverse y relacionarse con las personas y el mundo", señaló.

Recibir la noticia fue un momento inolvidable, lleno de agradecimiento y felicidad. Acompañada de su hermana, leía una y otra vez el resultado y no podía creer que había sido acreedora a una beca para formar parte de la intitución. Y fue ahí cuando por medio de llamadas, les dio a la noticia sus papás.

"Mi papá estaba de viaje y mi mamá estaba trabajando, entonces en el momento les llamé para darles la noticia y sentía que no me salían las palabras porque yo seguía sin creerlo. Sentía agradecimiento y felicidad y tantas cosas al mismo tiempo que me cuesta expresar por escrito, pero sin duda es de los momentos más felices y donde me he sentido más orgullosa".

Agradece por su apoyo

Además, compartió estar agradecida con Dios, con su familia y por supuesto con ambas instituciones. Con Jean Piaget por brindarle las herramientas que necesitó y a ITESO por brindarle la oportunidad de estudio que tanto quería.

Para Lucía, estar rodeada de personas valiosas es de suma importancia y agradece a sus directivos y maestros, quienes siempre buscaron el escuchar las necesidades de cada alumno, por su paciencia, tolerancia, respeto y el amor con el que enseñan día con día, ya que gracias a ellos, aprendió a amar cada una de las materias que impartieron, porque el amor por su profesión se nota en cada clase.

"A mis amigos y compañeros de generación, gracias por el apoyo incondicional que me dieron día con día, gracias por las risas y los momentos tan felices, se convirtieron en mi todo diario y en mi segunda familia. Y para finalizar, quiero agradecer al ITESO por darme la oportunidad de demostrar cuáles son mis capacidades y darme la oportunidad de estudiar lo que me gusta con ellos", añadió.

Lucía Cruz Ramírez inicia una nueva aventura en su estapa estudiantil, que por motivo de la pandemia, permanecerá en casa y a distancia recibirá las clases.

"Disfruten el proceso, lo más que puedan, porque cada parte del proceso es igual de importante, tanto el inicio como el final. La prepa, los maestros y los mismos compañeros les brindan las herramientas necesarias para lograr lo que quieren, aprovéchenlas, pero más que nada disfruten. Todo pasa para algo, todo se va a acomodar poco a poco, entonces disfruten el proceso".

Lucía Cruz Ramírez

Estudiante

PERFIL

NOMBRE: Lucía Cruz Ramírez

EDAD: 18 años

PAPÁS: Delia María Ramírez León y Jorge Alberto Cruz Santana

HERMANA: Ana Sofía Cruz Ramírez