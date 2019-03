Lucran con pista de CamagÃ¼ey sin permiso, revela Alcaldesa de Guasave

Lucran con pista de Camagüey sin permiso, revela Alcaldesa de Guasave

Aurelia Leal López aclara que el Municipio tiene permiso para la utilización del aeródromo, pero no para explotarlo comercialmente, como se ha estado haciendo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En las gestiones que realizan para buscar que el aeródromo de Camagüey sea convertido en aeropuerto, han encontrado que se está lucrando con esta infraestructura sin contar con los permisos para explotarlo comercialmente, reveló la Alcaldesa Aurelia Leal López.

El jueves dijo que acudió a la dirección de Aeronáutica Civil y se reunió con Maricruz Hernández García, directora de Aeropuertos, quien le explicó los requisitos que necesitan para que Camagüey pueda ser convertido en un futuro en aeropuerto comercial.

“Fui para que me dieran todos los requisitos y cómo le podíamos hacer; el permiso está a nombre del Ayuntamiento para uso personal; sin embargo, vemos que no lo están utilizando para uso personal, hay otros factores ahí que no deben de estar participando”, dijo.

“No nos está permitido a nosotros explotar un aeropuerto, tiene que ser una sociedad mercantil”.

La Alcaldesa expuso que dieron de baja a Gerardo Acosta Castro, quien estaba de administrador de la pista de Camagüey desde la administración municipal anterior, pero que no estaba acreditado como tal ante la dirección de Aeronáutica Civil, sin embargo, el servidor público no se quiere salir.

“Ya se le sacó hasta con la fuerza pública, volvió, hizo algunas acciones ahí, fue el Órgano Interno de Control y entregó, pero no ha entregado ningún peso. Tiene dos meses que fue dado de baja”, expuso.

Leal López señaló que, pese a que el Ayuntamiento no puede explotar comercialmente el aeródromo porque no tiene permiso para ello, hay empresas de taxis aéreos y hasta una aerolínea regional que prestan sus servicios desde hace varios años.

¿Entonces las empresas que están dando servicio no pagan alguna renta?

Nada. No le está entrando nada al Municipio.

“Nosotros lo que vamos a hacer con la aerolínea esa es apercibirla, a quién le pidió permiso para estar haciéndolo, porque lo está haciendo de manera ilegal, no está facultada para hacerlo”, aseveró.

Leal López subrayó que se lava las manos de lo que está sucediendo con la pista de Camagüey y ya lo notificó ante Aeronáutica Civil, porque no quiere que le finquen responsabilidades por la operación ilegal de esta infraestructura que se está dando desde hace varios años.