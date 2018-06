Luego de 15 años, Salma Hayek vuelve a vestirse de Frida Kahlo - Noroeste

Luego de 15 años, Salma Hayek vuelve a vestirse de Frida Kahlo

La actriz exaltó sus raíces mexicanas y la pasión que le inspira la obra de la pintora, en la inauguración de la exposición Frida Kahlo: Making Her Self Up, en Londres

Noroeste / Redacción

LONDRES._ La actriz y productora veracruzana Salma Hayek lució un traje de Tehuana de gala durante la inauguración de la exposición de los vestidos y objetos personales de Frida Kahlo, en el museo Victoria & Alberto (V&A), de Londres, difundió el sitio quien.com.

A poco más de 15 años del estreno de la cinta Frida, la estrella sorprendió a los invitados especiales con un traje bordado a mano sobre terciopelo negro y flores en la cabeza y saludó al público con un “Viva México”.

“Descubrí a Frida Kahlo cuando tenía 14 años, una amiga me enseñó algunas de sus pinturas, pero me parecieron horrorosas y escalofriantes. Recuerdo dos de ellas, especialmente una de ellas era Mi nacimiento y la otra era Unos cuantos piquetitos", recordó.

"Las pinturas me intrigaron y quise regresar a ver estas pinturas tan horrorosas que a través de los años aprendí a amar y han sido muy, muy importantes en mi vida”.

Hayek comenzó a investigar más sobre la artista y su fascinación culminó con la película Frida (2002) una cinta sobre la polémica pintora mexicana del Siglo 20.

“Ella cambió mi vida de muchas maneras. Recuerdo que una de las cosas que me inspiró a hacer la película es que todo mundo la veía como una víctima... y después me di cuenta que Frida Kahlo no era una víctima y que había tenido la más hermosa relación con la vida”, comentó.

Hayek señaló que su relación con la moda fue “profunda” y escogía con detalle los vestidos, las joyas, el maquillaje y el perfume que se iba a poner cada día del rodaje.

"Frida Kahlo creó su propia imagen pública y fue evolucionando a través de los años en su estilo de peinarse y vestirse", dijo.

La actriz, quien reside en esta ciudad, cautivó al público con su carisma y estilo bromista durante la noche de gala a la que asistieron unas mil personas del mundo de las artes y la cultura.

“Me van a tener que perdonar porque cuando me emociono o cuando me emborracho -pero no es el caso ahora- mi inglés es muy muy malo, pero espero que no sea el caso y que puedan entender algunos de mis sentimientos”.

Los artífices de conseguir el atuendo que lució la actriz fueron el mexicano Polo Sánchez Valle y el español Julio Parejo, quienes a través del Mercado Mexicano Mestizo le consiguieron la prenda de flores bordadas.

EL VESTIDO

El vestido lo confeccionaron en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Es un traje de Tehuana auténtico de gala bordado a mano mediante la técnica de tejido de gancho, utilizando hilo de seda.

El traje típico mexicano se elaboró a lo largo de un año mediante el trabajo de tres lienzos, los cuales se unieron posteriormente para formar el traje.

“Durante un reciente viaje a Oaxaca compré este traje y lo traje a Londres, sin saber que Salma Hayek lo luciría en la gala”, aseguró Polo Sánchez.

“Desafortunadamente se desconoce el nombre de la bordadora”.

En una noche muy mexicana con los canapés de la chef Martha Ortiz (Ella Canta y Dulce Patria), “Las Hermanas García”, Celia y Laura, de la Costa Chica de Guerrero interpretaron boleros tradicionales.