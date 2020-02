Luego de cinco años de ausencia, Patrick Dempsey regresa a la TV en un drama político

Patrick Dempsey retorna a la televisión con Ways & Means, un drama donde dará vida a un hombre que está cansado de cómo se maneja la política estadounidense y busca rescatarla.

Sinembargo.MX

MIAMI._ El actor estadounidense Patrick Dempsey regresará a la televisión con un trepidante drama político, cinco años después de su salida de la exitosa serie Grey’s Anatomy.

Dempsey, quien durante 11 temporadas encarnó al neurocirujano Derek Shepherd, apodado por sus fans en la serie como “Doctor McDreamy”, será un poderoso líder del Congreso estadounidense, que está totalmente desilusionado de cómo está la política.

Esta serie, en la que el actor también será productor ejecutivo, se llamará Ways & Means, en referencia al comité que decide los medios y procedimientos en la Cámara de Representantes de EU.

El actor regresa a la televisión después de cinco años de ausencia.

Según se dio a conocer, su personaje -probablemente el líder de la Cámara baja, cargo que en la vida real ocupa la demócrata Nancy Pelosi- se alía con un congresista novato del partido rival para “tratar de salvar la política estadounidense, si es que no los descubren”.

Aunque no se ha dicho oficialmente de qué orientación política es el personaje de Dempsey, no sorprendería que fuese Republicano, es decir, de derecha.

Uno de sus creadores es el consultor político Mike Murphy, quien ha trabajado con importantes figuras el partido Republicano como John McCain, Jeb Bush, Mitt Romney, Lamar Alexander y Arnold Schwarzenegger.

Este proyecto ya había sido vendido a la cadena CBS con la condición de que Dempsey sea el protagonista.

Durante su trabajo en Grey’s Anatomy, su personaje de Derek comenzó como el interés romántico de la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeio) hasta convertirse en uno de los personajes principales.

Dempsey fue uno de los protagonistas de la serie Grey’s Anatomy.

Al final de su participación en la producción de Shonda Rhymes, Derek y Meredith estaban casados, tenían dos hijos y estaban esperando a un tercero.

En la vida real, el actor tiene dos décadas con su esposa, la artista de maquillaje Jillian Fink, con la que tiene tres hijos.

Tras su salida de Grey’s Anatomy, el actor estadounidense protagonizó dos series internacionales, Truth About the Harry Quebert Affair y Sky’s Devil.

Además, fue el productor de la película The Art of Dancing In The Rain.